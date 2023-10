Entertainer Howard Carpendale („Hello again“) denkt auch mit 77 Jahren nicht an die Rente. Der gebürtige Südafrikaner mit dem charmanten Akzent hat gerade ein neues Album veröffentlicht, mit dem er nächstes Jahr auf Tournee geht. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ spricht Carpendale u.a. davon, warum es heute schwierig ist, einen Hit zu produzieren ‐ und warum er sich eine „Vernunftspartei“ für Deutschland wünscht.

Herr Carpendale, beginnen wir mit einem traurigen Thema. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie sich Sorgen um die Welt machen. Was denken Sie, wenn Sie die Bilder vom Krieg in Israel sehen?

Ich schaue sie morgens, ich schaue sie abends. Es ist schrecklich. Ich hasse Krieg! Dieser Krieg ist total unnötig. Das Problem im Nahen Osten besteht seit 70 Jahren. Mit etwas Diplomatie und Verzicht hätte man den Krieg vermeiden können. Jetzt sterben Menschen. Andere Menschen müssen in Gaza ihre Häuser verlassen. Was für ein Irrsinn. Ich frage mich, wo die hingehen sollen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

Sie haben auch gesagt, dass Sie sich eine „Vernunftspartei“ für Deutschland wünschen. Können Sie das konkretisieren?

Ich meine es als Symbol. Wir brauchen mehr Kontrolle über unsere Regierung. Vor allem in Bezug auf die Geldverschwendung in Deutschland. Das Thema ärgert mich. Es ist eigentlich eine komische Show, aber: Was Mario Barth in der Fernsehsendung „Mario Barth deckt auf“ an Geldverschwendung öffentlich macht, ist erschreckend. Man braucht dieses Geld, um beispielsweise das Bildungssystem in Deutschland zu verbessern. Ob man tatsächlich genug Leute für eine „Vernunftspartei“ zusammenbekommt, weiß ich nicht. Aber es wäre gut, wenn es eine zweite Instanz gibt.

Reden wir über Musik. Sie sind seit 50 Jahren im Musikgeschäft tätig. Wenn Sie zurückblicken: Was ist die größte Veränderung heutzutage gegenüber Ihren Anfängen?

Das Streaming. Der Markt hat sich komplett verändert. Früher gab’s Platten, Kassetten, CD’s, Blue Ray ‐ jetzt wird Musik gestreamt. Ich vermute, dass ist das Ende der Kette. Streaming kann man nicht rückgängig machen.

Was missfällt Ihnen am Streaming?

Das Problem ist, dass wir heutzutage nicht mehr wissen, was erfolgreich ist. Was ist ein Hit? Sind zehn Millionen Streams ein Hit? 20 Millionen? Keine Ahnung.

Ist es möglich, dass ein neuer Song noch mal so erfolgreich wird wie „Hello again“, „Alice“ oder Ihr Lieblingslied „Nachts, wenn alles schläft“?

Früher war die Definition von Hit, wenn die ganze Nation einen Titel mehr oder weniger mitsummt. Das wird nicht mehr passieren. Auch die größten Nr.-1-Lieder von ausländischen Künstlern gehen unter, wenn sie nicht gestreamt werden oder wenn man kein Spotify hört. Die physische Platte wird in den nächsten ein, zwei Jahren endgültig verschwinden.

Was hat sich noch geändert in all den Jahren?

In der Produktion wird alles digital. Das ist okay. Aber digitale Konzerte machen mir Angst! Da gibt’s jetzt schon viele, die das machen. Das finde ich eine ganz, ganz schlimme Situation.

Welche Künstler geben digitale Konzerte?

Ich nenne keine Namen. Ich sage nur, wenn Sie in einem Konzert sitzen und es klingt sehr perfekt, dann stimmt etwas nicht. Was Künstliche Intelligenz irgendwann dazu tun wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, nicht allzu viel.

Gibt’s rückblickend ein Lied, von dem Sie sagen: Das hätte ich besser nicht gesungen?

Nein. Es gibt aber Nummern, die ich heute nicht mehr mit dem gleichen Text aufnehmen würde. „Das schöne Mädchen von Seite 1“ beispielsweise. Ich singe es noch auf Konzerten, aber wir haben eine Rap-Version daraus gemacht. Wir lachen dabei über uns selbst. Das lieben die Leute.

Sie haben mal gesagt, dass es das Schlimmste für Sie ist, fotografiert zu werden. Hat sich das inzwischen geändert?

Ich habe nichts dagegen, wenn ein Fotograf sagt: „Steht einfach da. Aber wenn er sagt „Jetzt lächel mal“, habe ich ein Problem. Ich lächel, wenn ich was zu lachen habe. Ich posiere nicht gerne.

Ihr neues Album „Let’ Do It Again“ ist vorige Woche erschienen. Welche Songs würden Sie besonders herausheben ‐ und warum?

Das Album besteht aus zwölf Liedern und vier Bonustracks. Ich empfinde keinen schwachen Titel darin. Es war auch Glück dabei: Viele Außenstehende hatten bei der Entstehung gute Vorschläge gemacht. Das Album ist würdig für mein letztes Album. Ich fühle mich sehr wohl damit.

Ihr letztes Album? Sie hatten es doch mal als größten Fehler bezeichnet, dass Sie 2003 Ihren Abschied von der Bühne angekündigt hatten ‐ und danach ein großes Comeback feierten. Sagen Sie heute: Ich stehe so lange auf der Bühne, bis ich umfalle?

Das würde ich gerne tun, ja.

Sie gehen 2024 wieder auf Tour. Im Alter von 77 Jahren ist die Frage erlaubt: Wie schaffen Sie das?

Ich ziehe Kraft aus meinen Konzerten. Jedes Konzert ist ein Geschenk für mich. Es macht mir einen Mordsspaß. Meine Konzerte sind keine Liste von 25 Liedern, die ich hintereinander singe. Wir versuchen, eine dreistündige Show zusammenzustellen, die einen roten Faden hat. Einen Flow, der es fließen lässt. Wo Dinge vorkommen, die man von mir nicht erwartet, die überaschend sind.

Die Frage war anders gemeint. Gibt’s einen Trick, dass Sie mit 77 Jahren noch so fit sind?

Warum denken Sie, dass ich fit bin?

Sie sehen im Fernsehen immer so frisch aus.

(lacht) Im Fernsehen kann man sich für drei Minuten zusammenreißen. Im Ernst: Ich treibe viel Sport. Früher Rugby, jetzt Golf. Ich dehne mich täglich. Menschen über 70 Jahren sollten sich täglich dehnen. Das ist ganz, ganz wichtig, um aufrechter zu gehen. Dass man im Alter nicht mehr die gleiche Kondition hat wie früher, ist völlig normal. Wichtig ist, dass man im Kopf jung bleibt. Dass man die Sprache der jungen Menschen spricht. Dass man neugierig bleibt. Das tue ich.

Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach der Tour?

Ja. Ich mache mir weiterhin Gedanken, was ich auf der Bühne präsentieren kann. Wir denken in Zukunft nicht an Tourneen, bei denen wir von Arena zu Arena reisen. Das Anstrengende an einer Tournee sind die Reisen, nicht die Konzerte. Ich würde zu meinem 80. Geburtstag gerne eine Halle in einer Stadt mieten und dort zwei Wochen auftreten. In der Verti Music Hall in Berlin haben wir mal neun Abende hintereinander gespielt. Das war ein Traum!