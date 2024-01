Würden wir plumpe Witze mit Namen reißen, könnte an dieser Stelle einfach stehen: „Seehofer will sich nicht zum Horst machen.“ Da der frühere Bundesinnenminister aber ohnehin Horst heißt und außerdem sehr viele, sehr honorige Menschen diesen schönen Vornamen tragen, wäre der Spaß allzu billig. Nichtsdestotrotz hat der ehemalige CSU-Chef und vormalige Ministerpräsident Bayerns unlängst eine Art Talkshow-Grundsatzerklärung abgegeben, die exakt diesen Tenor hat.

„Wenn meine Frau und ich in Nachrichtensendungen einen altgedienten Politiker von vorgestern erleben, dann entwischt uns sofort die Bemerkung: Was will denn der noch da?“, sagte er. „Nahezu jede Woche“ erhalte er Anfragen und lehne sie konsequent ab. Memoiren möchte Seehofer auch nicht schreiben. Die würden entweder langweilig - „oder das Werk schlägt Wellen, weil man die Dinge so beschreibt, wie sie wirklich waren“. Dies wiederum würde die Ruhe seines Ruhestands massiv gefährden.

Stattdessen lese er, spiele Computer-Schach, höre klassische Musik und gehe gerne an die frische Luft. Und das bekannteste aller Seehofer-Hobbys? „Natürlich bastle ich immer wieder an meiner Eisenbahn.“ Das bleibe „eine Lebensaufgabe“. Kein Wunder, dass ihm die Zeit für Blabla im Fernsehen fehlt. Talkshow-König unter den aktiven Politikern war 2023 übrigens SPD-Generalsekretär Kühnert, Vorname Kevin. Punkt. (jos)