Home, sweet home!

er schwedische Möbelbauer Ikea ist naturgemäß neugierig zu erfahren, was die Vorlieben beim Wohnen der potenziellen Kundschaft sind. Daher veranstaltet die Firma groß angelegte Befragungen wie den „Life at Home Report“. 2023 sind dafür 37.400 Leute in 38 Ländern nach ihren häuslichen Sitten und Gebräuchen befragt worden. Denn wer möglichst genau weiß, was die Menschen zu Hause am liebsten machen, kann maßgeschneiderte Produkte dafür entwickeln.

Interessanterweise fördert die Studie auch Erkenntnisse zutage, die man eigentlich gar nicht so genau wissen wollte. Etwa in Bezug auf Nacktheit. 36 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher laufen gemäß des Reports gelegentlich gerne nackt durch ihre Behausung. Damit sind sie im globalen Vergleich weit vorne. Denn den Drang zum nackigen Wohnen liegt im weltweiten Durchschnitt lediglich bei 23 Prozent.

Interessant wird sein zu sehen, welche Produkte Ikea entwickelt, um von der autro-spezifischen Nacktheitsneigung zu profitieren. Als Erstes kommen einem da blickdichte Vorhänge in den Sinn. Wobei es zu bedenken gilt, dass manche Österreicher vielleicht gerade deswegen nackt durch ihre Einbauküche tänzeln, um gesehen zu werden. Dann wären solche Vorhänge dazu verurteilt, Ladenhüter zu werden. Sollte ein spezieller Fensterbehang trotzdem ins Sortiment kommen, wüssten wir auch schon einen Namen: Väärhülla. (nyf)