Holland und Zendaya schwelgen in Erinnerungen an Spider-Man

Schauspieler Tom Holland (27) und seine Freundin und Schauspielkollegin Zendaya (27) denken gerne an alte Zeiten zurück, wenn sie ihren ersten gemeinsamen Film sehen. „Zendaya und ich schauen uns ab und zu den „Spider-Man“-Film an und schwelgen in Erinnerungen“, sagte der Brite dem US-Portal „Extra“. Die auch privat liierten Schauspieler, zwischen deren Film-Charakteren Peter Parker und Mary Jane sich in „Spider-Man: Homecoming“ (2017) ebenfalls eine Romanze anbahnt, überlegten, wie es wäre, „noch einmal 19 zu sein und diese Filme zu machen“, schilderte Holland.

„Ich liebe diese Filme“, schwärmte der Schauspieler. „Und ich liebe es, diese Momente auszukosten, also versuche ich, sie nicht so oft zu sehen, wie ich es vielleicht gerne tun würde, weil es so besonders ist. Es ist ein solcher Luxus, ein solches Geschenk, wenn man sich hinsetzen und seine Jugend noch einmal erleben kann“, sagte der 27-Jährige.