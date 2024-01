Klimaforscher

Hochwasser wird mit dem Klimawandel immer häufiger

Potsdam / Lesedauer: 2 min

Ein Schwan auf einer überfluteten Bundesstraße in Rheinland-Pfalz. (Foto: Thomas Frey/dpa )

Die Niederschlagsmenge bleibt in Deutschland in etwa gleich. Mit dem Klimawandel ändert sich aber die Verteilung der Wassermenge. So kann es häufiger zu Hochwasser kommen.

Veröffentlicht: 04.01.2024, 06:40 Von: Deutsche Presse-Agentur