Eier suchen, Eier färben, Eier essen - es eiert dieser Tage gewaltig. An Ostern hat somit die Oologie, die Wissenschaft vom Ei, Hochkonjunktur. Forscher, denen das fliegende Federvieh zu flüchtig ist, können mit ihrem Fachwissen auftrumpfen. Das kleinste Ei? Vom Kolibri - und 0,25 Gramm leicht. Das bis dato schwerste Ei? Gut zehn Kilogramm schwer und vom Madgaskar-Strauß. Kein Wunder, dass der ausgestorben ist. Das Ei des Kolumbus? War hartgekocht und wurde vom legendären Entdecker 1493 genutzt, um neunmalkluge Kritiker ruhig zu stellen. Kolumbus, zu Gast bei Kardinal Pedro Gonzales de Mendoza, forderte die Besserwisser auf, das Ei aufrecht hinzustellen. Als alle an der Aufgabe gescheitert waren, drückte er die Spitze ein - und stellte es auf den Tisch. Ob’s wirklich so war? Keiner weiß es.

Gut jedenfalls ist, dass die Hühner nicht ahnen, was mit ihren Eiern veranstaltet wurde und wird. Sie legen unermüdlich. Zwar gab es in Baden-Württemberg 2023 laut Statistischem Landesamt weniger Hennen, die aber legten im Durchschnitt jeweils 286 Eier pro Jahr. Allein im Südwesten also 656,7 Millionen Stück. Bundesweit waren es 13,1 Milliarden. Damit zurück zur Oologie: Das Hühnerei? Besteht zu zehn Prozent aus Schale, zu 60 Prozent aus Eiweiß, zu 30 Prozent aus Dotter - und wiegt im Mittel circa 50 Gramm. Multpliziert mit 13,1 Milliarden ergibt das 655 Millionen Kilo Ei. Das sollte reichen. Nicht nur für Ostern. (jos)