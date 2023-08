Hexenschuss: Warum es meist morgens passiert

Wann schlägt die „Hexe“ am häufigsten zu? Bei der Arbeit? Unter Alkohol, oder sogar beim Sex? Laut einer Studie der University of Sydney spielt nichts davon eine sonderliche Rolle.

Das australische Forscherteam hat knapp 1000 Patienten nach den Begleitumständen ihrer „akuten Lumbalgie“, wie der Hexenschuss medizinisch korrekt heißt, befragt. Das Ergebnis: die spontanen Schmerzen zeigen sich meistens infolge einer Unachtsamkeit beim Bewegen. Wie etwa, wenn man unkonzentriert den Bierkasten aus dem Kofferraum wuchtet oder den Kinderwagen über die Bordsteinkante hievt.

Die Haupttageszeit für sein Auftreten ist nicht etwa abends, wenn die Konzentration nachlässt, sondern vormittags zwischen 8 und 11 Uhr. Studienleiter Christopher Maher hat mehrere Vermutungen, was die Ursache dieser Häufung angeht. Wie etwa, dass die Bandscheiben noch von der Nachtruhe viel Flüssigkeit aufgesogen haben und entsprechend anfällig für Verschiebungen sind. Eine andere Erklärung wäre, dass wir in den Vormittagsstunden noch unkonzentriert in unseren Bewegungen sind. „Hierfür sprechen auch die Ergebnisse anderer Studien“, so Maher, „in denen man beachtliche Therapieerfolge bei chronischen Rückenpatienten erzielte, wenn man ihnen riet, vormittags Beugungen im unteren Rücken zu vermeiden.“

Hans–Raimund Casser, Ärztlicher Direktor am DRK–Schmerzzentrum Mainz, hält allerdings beide Vermutungen für wenig stichhaltig. Denn das Aufquellen der Bandscheiben in der Nacht spreche ja dafür, dass sie sich wieder gut von den Belastungen des Vortages erholt und stabilisiert hätten. Und was die Unkonzentriertheit am Morgen und Vormittag angeht: „Es gibt genug Lerchen, die zu dieser Zeit bereits wach und hochaufmerksam sind“, so der Orthopäde. Außerdem sei ein Großteil unserer alltäglichen Bewegungen ohnehin automatisiert, sodass wir sie nicht bewusst durchführen müssen. Casser vermutet vielmehr, dass am Morgen die Muskeln noch kalt und die Gelenke noch steifer seien: „Und das sind alles Faktoren, die einen Hexenschuss begünstigen.“

Blitzartiger Schmerz im Lendenbereich

Das typische Symptom: Ein plötzlicher Schmerzeinschuss in den Rücken, insbesondere im Lendenbereich. Er kann so heftig sein, dass man sich nicht mehr zu bewegen traut. Hinzu kommt bei vielen Betroffenen die Angst, dass irgendetwas im Rücken kaputt gegangen ist. Doch das ist in der Regel nicht der Fall, der akute Lumbago ist ein Alltagsphänomen. „Man geht davon aus, dass eigentlich jeder Mensch im Laufe seines Lebens in solch eine Episode gerät“, berichtet Carl Christopher Büttner vom Deutschen Verband für Physiotherapie. „Und nur selten steckt ein größeres Problem dahinter.“

Eine erhöhte Achtsamkeit ist jedoch angebracht, wenn der Hexenschuss immer wieder, mehrmals pro Jahr auftritt. Dann könnten die Wirbelgelenke an Stabilität verloren haben. Ein weiteres Alarmzeichen: Der Schmerz zieht in die Beine. „Dies spricht für eine Ischialgie, also eine Beteiligung der Nerven, die in die Beine ziehen, etwa durch einen Bandscheibenvorfall“, warnt Casser. Dieser Verdacht sei vor allem gegeben, wenn der Schmerz bis über die Kniescheibe in die Füße ausstrahlt, so der Orthopäde. Da sollte man dann den Arzt aufsuchen, um weitere Untersuchungen einzuleiten.

Beim Hexenschuss ist das jedoch in der Regel nicht nötig. Er wird meistens durch Blockaden in den Wirbelgelenken ausgelöst. „Man muss sich ja vor Augen führen“, erläutert Casser, „dass diese Gelenke bei jeder Bewegung, sei es eine Beugung, eine Drehung oder auch beides, synchron mitgehen müssen, und wenn da mal etwas nicht ganz so rund läuft, weil etwa an der einen Stelle der Muskelzug zu schwach oder zu stark ist, dann kann es kurz haken.“ In der Folge schießt der Schmerz ein und die Muskeln verkrampfen und machen „zu“, was die Schmerzen weiter verschlimmert. Aber die verschwinden auch meist von selbst wieder, wenn man sich — im Rahmen des Möglichen — wieder bewegt.

Nach dem ersten Schock nicht in Panik verfallen

Der Betroffene kann sich zwar, um den ersten Schmerzschock zu verdauen, unmittelbar nach der „Hexe“ für einige Minuten auf den Rücken legen, mit angewinkelten Beinen. „Danach sollte er sich jedoch bald wieder in alltäglichen Bewegungen versuchen“, rät Physiotherapeut Büttner. Unterstützend könnten Wärmeauflagen oder Wärmflaschen zur Entspannung der verkrampften Muskulatur beitragen. In heftigen Fällen sind auch Schmerzmittel angezeigt. Denn wer starke Schmerzen hat, wird nur wenig Bereitschaft entwickeln, sich wieder zu bewegen. Mit solchen Maßnahmen sollte man dann schon bald wieder „hexenfrei“ sein. In der Hälfte der Fälle sind die Schmerzen nach einer Woche wieder verschwunden. Danach sollte man sich überlegen, wie man durch das Ausschalten von Risikofaktoren ein erneutes Einschießen der Hexe verhindern kann.

Ein Forscherteam um Rahman Shiri vom Institut für Arbeitsmedizin in Helsinki hat elf Jahre an 3500 Finnen untersucht, was zu Schmerzen im Lendenwirbelbereich beiträgt. Als starke Risikofaktoren stellten sich dabei das Übergewicht heraus sowie harte körperliche Arbeit wie Möbelpacken, Altenpflege und Straßenbau. Riskant ist aber auch das Rauchen. „Wir wissen mittlerweile, dass es insgesamt zu einer Verzögerung von Heilungsprozessen führt und an der Wirbelsäule zur Degeneration der Bandscheiben beiträgt“, erklärt Shiri. Und Letzteres bedeutet, dass die Wirbelgelenke mehr belastet werden, weil ja die Stoßdämpfer zwischen den Wirbelkörpern geschrumpft sind.

Falsches Schuhwerk und Fehlbelastung als Risikofaktoren

Eine trainierte Rumpfmuskulatur stabilisiert hingegen die Wirbelsäule, weswegen die „Hexe“ eher selten in sportlich aktive Menschen hineinfährt. Büttner warnt jedoch davor, beim Training für den Rücken nur die Rückenmuskulatur im Blick zu haben: „Bauchmuskeln, Zwerchfell und auch die Beckenbodenmuskeln sind in dieser Hinsicht mindestens genauso wichtig.“ Außerdem gelte es, nicht nur an der Kräftigung, sondern auch an der Dehnung der Muskeln zu arbeiten. Das sei gerade bei den Oberschenkelhebern in der vorderen Hüfte erforderlich, die bei vielen Menschen permanent verkürzt sind, sodass sich die Stellung des Beckens und damit auch die Statik der Lendenwirbelsäule verändert.

Zu den weiteren Risikofaktoren zählt das Geschlecht: Laut einer repräsentativen Studie der Barmer GEK sind 65 Prozent der Hexenschuss–Opfer weiblich. Als mögliche Gründe für diesen Überschuss werden das Schuhwerk — Frauen tragen öfter orthopädisch ungünstige Schuhe mit hohen Absätzen — und sogar die Fehlbelastung im Rücken durch das Tragen von Handtaschen diskutiert, obwohl in denen nicht wirklich schwere Gewichte transportiert werden.

Ein weiterer Erklärungsversuch: Die im Vergleich schwächere Rumpfmuskulatur des weiblichen Körpers, wodurch die Wirbelsäule schlechter stabilisiert wird. Am Ende liegt aber der Frauenüberhang beim Hexenschuss möglicherweise nur daran, dass Frauen damit öfter zum Arzt gehen — weil sie generell öfter zum Arzt gehen als Männer, wenn ihnen etwas weh tut.