Während alle Welt - zumindest der europäische Teil - auf die Fußball-EM hinfiebert, gehen andere bedeutende Sportereignisse unter. Aber nur fast: An dieser Stelle sei deshalb auf die Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer hingewiesen, welche sich unlängst im Rahmen der Messe „Jagd und Hund“ in Dortmund abspielte. Der Wettbewerb ging gemäß Nachrichtenagentur dpa bereits zum 25. Mal über die Bühne. Alter und neuer Meister ist Fabian Menzel, von Beruf Förster aus Bayern.

Es galt, Hirschen in drei verschiedenen Aggregatzuständen nachzuahmen: alter, suchender Hirsch, Hirsch am Höhepunkt der Brunft und siegreicher Hirsch nach Duell mit Rivalen. Für einen geübten Hirsch-Imitator wie Herrn Menzel war das eine akustische Kleinigkeit. Die Jury überzeugte er spielend. Diese wird übrigens blind beröhrt. Will heißen, die Juroren bekommen das Hirschgetöse aus menschlichem Mund auf Kopfhörer übertragen, ohne ein Bild des Kandidaten zu haben.

Als einzige Frau röhrte übrigens Hildegard Zervous beim Wettbewerb mit - musste dann aber leise „Servus“ sagen, weil ihr Organ nur für Platz neun reichte. Platzhirsch Menzel darf sich nach der deutschen Meisterschaft auf die europäische freuen. Diese findet im Mai in Polen statt. Sollte Menzel auch dort siegreich sein, wäre das ein gutes Omen für die deutschen Fußball-Kollegen und ein guter Ansporn für Nagelsmanns elf Platzhirsche. (nyf)