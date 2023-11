Die Wohnungsnot in München hat mit folgender Nachricht zweifellos einen erschreckenden Höhepunkt erreicht: Soweit ist es gekommen, dass selbst der Spitzenballsportspieler Harry Kane vom FC Bayern München eine halbe Ewigkeit lang in der Stadt an der Isar keine Bleibe gefunden hat. Daher musste der Ärmste monatelang im Hotel Vier Jahreszeiten wohnen. Eine echte Zumutung ‐ verfügt das Kabuff mit dem Namen „Ludwig Suite“ doch lediglich über 195 Quadratmeter.

Zugegeben ‐ die innerstädtische Lage ist nicht ganz schlecht. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass Harry Kane zum Training ja Tag für Tag an die Säbener Straße pendeln muss, ist das schon ein bisschen lästig. Vielleicht spendiert ihm sein Verein ja ein Job-Rad, womit der Superstar wenigstens klimaneutral zu seinem Arbeitsplatz käme. Aber jeder wird ein Einsehen haben, dass derart katastrophale Lebensumstände des treffsicheren Stürmers unwürdig sind. Gottlob hat sich nun doch noch eine Unterkunft gefunden. Im Dezember soll Umzug sein.

Verschiedene Medien berichten, dass es sich um eine Villa handelt, die früher ebenfalls ein Bayern-Spieler bewohnt hat. Auf dem Münchner Wohnungsmarkt geht halt nix ohne Vitamin B. Mit gemunkelten 80.000 Euro Kaltmiete im Monat ist das Haus aber kein Schnäppchen. Dafür wäre dem Vernehmen nach in der Tiefgarage ausreichend Platz für locker 100 Job-Räder. (nyf)