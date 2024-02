Harmonisierung des Chaos

Merkwürdigerweise werden über den Zustand und die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn noch immer Witze gemacht, obwohl Reisenden das Lachen längst im Hals stecken geblieben ist. Wer Schuld hat? Vor dem amtierenden FDP-Verkehrsminister waren Jahrzehntelang CSU-Verkehrsminister zuständig. Weil die aber stets einen Dienstwagen samt Fahrer hatten, stand die Pünktlichkeit der Züge offenbar nicht oben auf der Prioritätenliste. Zur Entschuldigung von Andreas Scheuer ist zu sagen: Der arme Mann hatte alle Hände voll damit zu tun, sich vergeblich für eine PKW-Maut zu verausgaben.

Das führt dazu, dass in wiederkehrenden europäischen Pünktlichkeits-Hitlisten die Deutsche Bahn stets weit abgeschlagen ist. Und da ist Herr Weselsky von der Lokführergewerkschaft GDL noch nicht mal eingerechnet. Die Schweizer Nachbarn - ihres Zeichens Pünktlichkeits-Fetischisten mit fast 98 Prozent rechtzeitig ankommenden Zügen im Fernverkehr - mögen mit Deutschland gar nicht mehr takten, weil das die eidgenössische Verlässlichkeit über den Haufen wirft.

Herr Weselsky geht bald in Rente. Eine Annäherung zwischen Eidgenossen und Deutschen gelänge vielleicht dadurch am besten, wenn der Rentner in seiner Freizeit ab und zu einen Streik in der Schweiz vom Zaun bräche. Das so entstehende Chaos dürfte dann nahtlos in die deutschen Fahrpläne greifen - und alle wären auf dem gleichen Stand. (nyf)