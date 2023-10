Panorama

Handys gehören zur Lebensrealität

Ravensburg / Lesedauer: 2 min

(Foto: )

In Großbritannien will die Regierung die Nutzung von Handy im gesamten Schulgebäude verbieten. Doch ein Verbot ist ein Rückfall in alte Zeiten, kommentiert Simon Müller.

Veröffentlicht: 04.10.2023, 15:04 Von: Schwäbische.de