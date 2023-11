Hamburg: Kronprinz Haakon in der Handelskammer eingetroffen

Am dritten Tag seiner Deutschlandreise ist Norwegens Kronprinz Haakon am Mittwoch in der Hamburger Handelskammer eingetroffen. Bei einer Wirtschaftskonferenz wird der 50-Jährige eine Rede halten. Dabei soll es vor allem um eine klimafreundliche Transformation der Wirtschaft gehen. Begleitet wird der Kronprinz von Norwegens Wirtschaftsminister Jan Christian Vestre sowie vom norwegischen Energieminister Terje Aasland.

Zu dem Treffen kamen auch die Spitzen der norddeutschen Länder, darunter Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Hamburgs Staatsrätin Almut Möller (SPD) und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD).

Der Tag wird gekrönt von einer traditionellen Hafenrundfahrt, bei der es um wirtschaftspolitische Themen gehen soll. Der Kronprinz will sich so unter anderem darüber informieren, wie die Flugzeugindustrie und die Hafenwirtschaft auch mit Hilfe von Wasserstoff klimafreundlicher werden können.

Am Nachmittag reist der 50-Jährige mit dem Zug weiter nach Berlin. Dort trifft er mit Kronprinzessin Mette-Marit zusammen. Gemeinsam wird das Paar am Donnerstag eine Gedenkfeier zum 9. November besuchen, dem Tag des Mauerfalls im Jahr 1989. Zum Abschluss der viertägigen Reise sind Besuche bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue und Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt geplant.