Es ist alter Väter Sitte, bei abnehmender Beißfestigkeit harte Nahrung in Kaffee einzutunken, um sie bekömmlicher zu machen. Bei schwacher Zahngesundheit war dies früher die klassische Methode, um trotzdem nicht vom Fleische zu fallen. Das mag auch ein Grund sein, warum Tassen bisweilen die Größe von Fußbadgefäßen annahmen. Jedenfalls ist die Tradition des Eintunkens beim Menschen nun keine Neuigkeit mehr. Im Tierreich allerdings schon. Denn wer nur ein kleines Gehirn besitzt - etwa Vögel - ist per se nicht zu solch Wunderdingen fähig wie der Mensch.

Wiener Forscher haben nun bei ein paar offenbar blitzgescheiten Kakadus beobachtet, wie diese ihren Zwieback - einen Klassiker der dringend tunkungsbedürftigen Trockennahrung - in Wasser tauchten, bevor sie sich am Gebäck gütlich taten. Um sicher zu gehen, dass das clevere Geflügel nicht nur aus Zufall so handelte, stellten sie verschiedene Versuche an, in denen das Tunkverhalten wieder auftrat und somit wissenschaftlich gesichert gesagt werden kann: Kakadus können also tunken.

Damit ist die Sensation aus Sicht der Verhaltensforschung perfekt. Und nur nörgelige Kleingeister fragen jetzt, wo sich denn bitteschön das Weltbewegende hinter dieser Erkenntnis verbirgt. Die ehrliche Antwort lautet: Weiß der Kuckuck! Vor allem aber der Kakadu, dem wir von dieser Stelle aus allzeit guten Appetit wünschen. (nyf)