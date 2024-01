Gut gekleidet mit El saco

Ein jeder kennt eine Person, die sich auf Reisen als weltgewandter Mensch gibt und überzeugt ist: Man muss im Ausland nur laut und langsam genug deutsch sprechen, damit die Eingeborenen einen verstehen. Darüber hinaus gibt es das Phänomen der sogenannten „False Friends“. Dabei handelt es sich um Begriffe, die bei uns geläufig sind, anderswo aber als sinnentstellt wahrgenommen werden.

Sollten Sie während einer WM in den USA weilen, fragen Sie lieber nicht nach „Public Viewing“. Denn damit ist kein gemeinsamen Verfolgen eines Spiels auf Leinwand gemeint, sondern das öffentliche Aufbahren eines Verstorbenen zum Zwecke des Abschiednehmens. Und übersetzten Sie beim Bestellen im Restaurant lieber nicht die deutsche Formulierung „Ich bekomme bitte das Hühnchen!“ wortgetreu. Denn „I become the chicken please“ drückt den erheiternden Wunsch aus, selbst zum Federvieh zu mutieren.

False Friends gibt’s auch in anderen Sprachen. Wer in Italien am Weihnachtsbaum nach Lametta fragt, wird irritierte Blicke ernten - weil der Begriff in Italien eine Rasierklinge meint. Will man im Deutschen ins Sakko schlüpfen, um gediegenen gekleidet zu sein, versteht der Spanier unter El saco tatsächlich einen Sack. (Wobei weit geschnittene Sakkos nicht selten wie Säcke an ihren Trägern hängen.) Zusammengefasst gilt aber: Lieber gut kaudergewelscht, als schlecht geschwiegen! (nyf)