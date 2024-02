Die Aufregung steigt. Um 17 Uhr startet das Speed-Dating der „Schwäbischen Zeitung“, zu dem ich mich angemeldet habe - wie weitere rund 400 Männer und Frauen. Ich komme am Bahnhof in Bad Schussenried an. Männer mit Halbglatzen und ein schüchtern aussehender junger Mann sind zu sehen. Die sind bestimmt auch zum Speed-Dating unterwegs.

Ich frage den jungen Mann nach dem Weg zur Brauerei Schussenrieder. „Speed-Dating? Noch nie gehört.“ Er zeigt mir den Weg, den ich Richtung Innenstadt nehmen muss - schnell nehmen muss, um pünktlich zu kommen.

Der erste Eindruck

Ich bin männlich, Anfang 30 und seit rund zweieinhalb Jahren Single. Das Speed-Dating sehe ich als Chance, neue Frauen in meinem Alter kennenzulernen. Die große Liebe muss es nicht sein - aber wenn doch, dann umso besser. Mein Name ist der Redaktion bekannt; die Namen der Personen, die in den folgenden Zeilen vorkommen, habe ich zum Schutz ihrer Person verändert.

Als ich im Innenhof des Brauereigeländes ankomme, muss ich zunächst eingecheckt werden. Es gibt eine Schlange für die Herren meiner Altersgruppe, 30 bis 39, und eine Schlange für die Damen. Ich linse rüber zu den Damen und denke: „Oh Mist, die sind ja alle viel älter als ich.“ Hätte ich mich lieber der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen angeschlossen, wie mir Organisator Robin Halle angeboten hatte. Aber jetzt ist es zu spät. Und natürlich nur der erste Eindruck. Der ist zwar bekanntermaßen wichtig, aber wer weiß, wem ich noch begegne.

Verschiedene Altersgruppen, volles Haus

Der große Bierkrugstadel der Schussenrieder Brauerei ist bereits ziemlich voll. Auf Holzstühlen sitzen in sechs Reihen Männlein und Weiblein der jeweiligen Altersgruppe gegenüber. Ich setze mich an einen freien Platz in der Mitte des Saales gegenüber von Bettina hin, die mich zunächst kaum beachtet. Vielleicht ist sie genauso aufgeregt wie ich? Die Hunderte von Bierkrügen an der Wand inspirieren mich, ein alkoholfreies Bier zu bestellen. Bettina bestellt gleich eine Halbe. Sie müsse sich Mut antrinken, lacht sie. Ich ziehe mir schnell Jacke und Pullover aus, denn es ist sehr heiß im Saal.

Robin Halle trötet mit seiner regenbogenfarbenen Trompete und gibt damit den Startschuss. Verlegen frage ich Bettina, ob das auch ihr erstes Speed-Dating sei. Sie bejaht. Sie berichtet mir von ihrem Beruf und ihren Hobbys. Und dann ist die Zeit von drei Minuten auch schon abgelaufen - der Organisator trötet wieder. Ich finde Bettina nett, aber ich muss nicht unbedingt auf ein weiteres Date mit ihr oder befreundet sein mit ihr. Und ich glaube, sie sieht das auch so.

Die Männer rücken alle einen Platz weiter nach rechts. Jetzt sitzt mir Lisa gegenüber. Das Gespräch verläuft einigermaßen zäh und mechanisch. Was machst du beruflich? Was machst du in deiner Freizeit? Ist das dein erstes Speed-Dating? Langweilig. Auch bei den nächsten paar Damen läuft es nicht so gut. Es ist einfach ungewohnt, auf diese Art und Weise innerhalb von drei Minuten jemanden kennenzulernen. Zumal es im Saal sehr laut ist und wir uns nur schlecht verstehen.

Dann ändert sich zwar nicht die Lautstärke, aber ich habe bei Ricarda zum ersten Mal das Gefühl, dass ein Funke überspringt. Ich erzähle von meinen Auslandsaufenthalten und Hobbys und sie hört mir äußerst interessiert zu. Als die drei Minuten vorbei sind, sagt sie, dass wir uns vielleicht nach dem Speed-Dating weiter unterhalten können. Ich schreibe auf meinen Zettel, den ich beim Check-in bekommen habe, den Namen „Ricarda“ und bin mir sicher, dass sie auch meinen Namen aufschreibt. In diesem Fall bekomme ich später ihre Handynummer.

Endlich ein Befreiungsschlag

Das kurze Date mit Ricarda war wie ein Befreiungsschlag für mich. Auf einmal läuft es einfach gut, die Gespräche sind spannend und nicht mehr so mechanisch. Ich bin nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang. Ich notiere mehr und mehr Namen und fühle mich einfach happy. Ich rücke auf zu Luna. Sie trägt einen schwarzen Rollkragenpullover und gibt mir zur Begrüßung die Hand. Luna hat eine mysteriöse Ausstrahlung. Was mich schockiert und irgendwie auch freut: Ihr Gesichtsausdruck und ihre Art zu sprechen erinnert mich total an mich selbst. Das ist mir noch nie passiert.

Es folgen noch ein paar weitere Dates, die teils sehr lustig sind. Eine Dame und ich veräppeln „Strategien“, mit denen man beim Speed-Dating angeblich erfolgreich sein soll. Wir begrüßen uns überbetont mit dem Vornamen und berühren uns rein „zufällig“ an der Hand.

Irgendwann wird es wieder zäh. Eigentlich reicht es mir, die vielen Informationen und Eindrücke und die Lautstärke im Saal überfordern mich. Aber es trötet unermüdlich, schließlich soll ich in zwei Stunden rund 40 Frauen kennen lernen. Ich habe schon acht Namen aufgeschrieben und in den letzten Minuten kommen kaum weitere hinzu. Es ist geschafft. Robin Halle trötet ein letztes Mal. Damit ist das Speed-Dating beendet. Und ich brauche erst mal Zeit für mich und mache einen kleinen Spaziergang durch das abendliche Bad Schussenried.

Besser als Online-Dating?

Ein Freund von mir schließt sich mir an. Er war beim Speed-Dating der 20- bis 29-Jährigen mit dabei. „Ich finde es zehnmal besser, als sich online kennenzulernen“, sagt er. Man nehme die andere Person viel mehr wahr, etwa den Geruch. Kurios: Eine Frau habe ihn etwa gefragt, ob sie an ihm riechen dürfe. Was ihm außerdem passiert ist: Er habe ein Mädchen aus Versehen zweimal hintereinander dasselbe gefragt. Ich kann es ihm nicht verübeln, das kann durchaus passieren bei 40 Dates.

Mein Freund verabschiedet sich, fährt nach Hause. Ich gehe zurück in den Bierkrugstadel und möchte etwas zu essen bestellen. Aber wo hinsitzen? Dort sitzen ein paar Mädels, mit denen ich mich gut verstanden hatte, darunter Luna, Nathalie und Annika. Also setze ich mich zu ihnen.

Annika hat einen recht vollen Teller vor sich und sagt mir, sie habe keinen Hunger mehr. Ob ich etwas von ihrem Essen haben wolle? Sehr gerne, antworte ich. Annika und ich unterhalten uns prächtig, lachen viel, schauen uns lange in die Augen. Sie wohnt relativ in der Nähe von mir und hat ähnliche Interessen, etwa Reisen. Dann setzt Schlagermusik ein. Die einhellige Meinung unserer Gruppe: dass uns „Ein Bett im Kornfeld“ und Co. eher nicht gefällt. Annika sagt, dass sie bald gehen möchte.

Ich setze mich zu einer Bekannten, die bei den 50- bis 59-Jährigen mitgemacht hat. Sie berichtet mir, dass ihr das Speed-Dating Spaß gemacht habe. Sie sei überrascht gewesen über das hohe Niveau der Männer - glaube aber nicht, dass am Ende „was dabei rauskommt“. Zwei Telefonnummern hat sie bekommen.

Am Ende gibt’s nur zwei Matches

Das ist das Stichwort für mich: Ich gehe zu den Organisatoren und möchte meine „Matches“ abholen. Ich hoffe auf vier oder fünf - werde aber bitter enttäuscht. Es sind nur zwei Telefonnummern. Das hatte Robin Halle schon zum Beginn des Speed-Datings gesagt: dass viele Teilnehmer weniger Telefonnummern bekommen als sie sich wünschen.

Ob hier nicht doch ein Fehler passiert ist? Ich sehe Ricarda und ihre Freundin. Sie hatte mir gesagt, sie wolle sich nach dem Speed-Dating weiter mit mir unterhalten. Ich frage sie, ob sie meinen Namen aufgeschrieben hat, was Ricarda verneint. Sie begründet das mit „unterschiedlichen Lebenssituationen“, in denen wir uns befinden würden. Sie habe nur solche Männer aufgeschrieben, mit denen sie auf ein Date gehen würde. Ich kann das nachvollziehen, bin versöhnt. Gut, dass ich noch mal mit ihr gesprochen habe.

Die Enttäuschung verwandelt sich rasch in Freude. Ich habe die Nummern von Nathalie und Annika, zu denen ich mich - scheinbar zufällig - an den Tisch gesetzt hatte. Ich bin gespannt, sie besser kennenzulernen.

Erst mal weniger Speed

Tanzlaune überkommt mich, die Musik finde ich mittlerweile besser. Auf der Bühne singt die Band „Country Roads“, links und rechts von ihr hängen Herzballons. Vor der Bühne tanzen mehr oder minder dicht gedrängt Singles jeden Alters. Manche allein, manche zusammen, und ich mittendrin. Ich lasse alles los, bewege mich zur Musik und fühle mich verbunden mit den Menschen um mich herum.

Das Speed-Dating war ein intensives, tolles Erlebnis. Mal sehen, was die Zukunft mit Annika, Nathalie - oder wem auch immer - noch bringt. Jetzt brauche ich aber erst mal meine Ruhe und weniger Speed. Und laufe gemächlich zum Schussenrieder Bahnhof.

Das nächste Speed-Dating von „Schwäbische.de“ findet im Mai in Ellwangen statt. Der genaue Termin und Ort werden noch bekannt gegeben.