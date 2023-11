Geschäftsführer Lutz Schumacher rief – und mehr als 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Sport und Gesellschaft folgten der Einladung zum zweiten Jahreshock von Schwäbisch Media ins Ravensburger Verlagshaus.

Sie erlebten zunächst ein Klassik-Konzert vom Feinsten: Rund 50 Musiker der Neuen Philharmonie spielten bekannte Sinfonien wie die „Moldau“ von Bedřich Smetana und den ersten Satz aus dem Trompetensatz von Karl Pilss – dirigiert von Andreas Schulz.

Die Neue Philharmonie ist im Rahmen der Konzertreihe „Schwäbische.Klassik.Sterne!“ zum vierten Mal in der Region unterwegs. Am Sonntag folgt ein Auftritt in der Stadthalle Tuttlingen. Restkarten für den Auftritt gibt es noch.

Überrascht wurden die Gäste von einem Auftritt der Meßkircher Schlagersängerin Alexandra Hofmann. Sie sang erstmals mit Streichern der Neuen Philharmonie und Eventchef Stefan Malzew am Piano zwei Lieder, darunter „Eine Hymne auf das Leben“. Nach dem tosenden Applaus sagte Hofmann: „Es ist einfach nur schön, hier zu sein. Das wiederholen wir!“

Schwäbisch Media wächst auch digital

In den Reden zuvor erklärte Geschäftsführer Lutz Schumacher, wie breit der Verlag inzwischen aufgestellt ist. Zum Portfolio gehören seit diesem Jahr auch der Zollern-Alb-Kurier, der Streaming-Dienst Lighthouse, neue Apps, Brief- und Zustelldienste, E-Commerce und einiges mehr.

Die digitale Transformation ist die große Herausforderung in den kommenden Jahren. Andreas Müller

Die Gruppe beschäftige inzwischen über 3000 Mitarbeiter. „Das Unternehmen wächst“, sagte Schumacher, „und die „Schwäbische Zeitung“ bleibt als Flaggschiff der Fels in der Brandung.“

Chefredakteur Andreas Müller sagte: „Die digitale Transformation ist die große Herausforderung in den kommenden Jahren. Die Leser erwarten digitale Angebote von uns. Wir sind diesbezüglich auf einem guten Weg.“

Chefredakteur Jürgen Mladek meinte: „Wir erleben so viele Debatten wie noch nie. Wir legen deshalb einen Schwerpunkt auf regionale Wirtschaftsthemen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Unternehmen eine entsprechende Plattform bekommen.“

Die lokale Berichterstattung bleibe dennoch die Kernkompetenz der „Schwäbischen Zeitung“. Entwicklungsleiterin Katarina Binder versprach diesbezüglich neue Digitalprodukte, die zeitnah vorgestellt werden.