Großalarm in Dresden - 38 Schüler durch Reizgas verletzt

Notfälle

Großalarm in Dresden - 38 Schüler durch Reizgas verletzt

Dresden / Lesedauer: 1 min

In Dresden mussten 32 Kinder in ein Krankenhaus gebracht werden. (Foto: Nicolas Armer/dpa )

Tränende Augen, Atemnot und starker Husten: Dutzende Schüler mussten in Dresden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht werden. Was ist passiert?