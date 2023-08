Gottschalk: Abschied von „Wetten, dass..?“ nicht leicht

Nachdem das ZDF den Abschied Thomas Gottschalks (73) von der Show „Wetten dass..?“ verkündet hat, betont der Moderator nochmals, sich nicht gänzlich aus dem Fernsehen zurückziehen zu wollen. „Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens“, schrieb er bei Instagram. Am 25. November moderiert Gottschalk in Offenburg zum 154. und zugleich letzten Mal die Show „Wetten dass..?“.

Michelle Hunziker soll nicht mehr als Co–Moderatorin dabei sein. In der Ausgabe der Show im November 2022 hatten viele Zuschauer die Schweizerin beim Ablauf der Show als wortführend gegenüber Gottschalk wahrgenommen. Bei Instagram schrieb Gottschalk über Hunziker: „Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von „Wetten dass..?“ vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als „betreuende Nachtschwester“ an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo's lang ging. Manche vermuten das.“

Bei „Wetten dass..?“ den Stecker zu ziehen, falle ihm nicht leicht, so Gottschalk. Aber: „Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte.“ Bevor ihm jedoch während der Show ein Redakteur ständig „Shitstorm–Warnungen“ durchgebe oder ihm erkläre, welcher „Celebrity“ neben ihm sitze, höre er lieber auf.

Jahrzehntelang galt „Wetten, dass..?“ als größte Fernsehshow Europas. Gottschalk hatte 1987 die Moderation von Show–Erfinder Frank Elstner übernommen und mit einer kurzen Unterbrechung durch Wolfgang Lippert bis 2011 moderiert. Von Herbst 2009 an war Hunziker an seiner Seite. Bis zum Aus der Show 2014 übernahm Markus Lanz. 2021 legte das ZDF den TV–Klassiker zunächst als einmalige Ausgabe mit Gottschalk und Hunziker neu auf. Nach dem Erfolg mit gut 14 Millionen Zuschauern wurden zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt.