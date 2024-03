Goldige Schmuggelei

ch, eine Welt ohne Grenzen - welch erquickliche Utopie der Gedanke doch ist. Auch dass alle Menschen gleich wären, ihre Würde unantastbar sei, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft oder Haarwuchs. Tatsächlich wirkt die Welt von 2024 begrenzter als zu Zeiten Galileo Galileis, der ja allein schon deshalb an seine persönlichen und vor allem an die katholischen Grenzen stieß, weil er behauptete, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Ein Nachteil von Grenzen ist, dass Leute, die sie überschreiten, mitgebrachte Waren verzollen müssen. Tun sie das nicht, machen sie sich des Schmuggels schuldig.

Wie ein reiselustiges Mutter-Tochter-Gespann, das aus Istanbul nach Stuttgart zurückkehrte und Gold im Wert von 14 000 Euro dabei hatte, wie vermeldet. Von den Zollbeamten gestoppt und angesprochen, gaben die beiden an, sie hätten den Schmuck nicht in Istanbul gekauft und in Deutschland illegal eingeführt. Sondern die Klunker habe man nur zum Putzen in die Türkei mitgenommen und bringe sie jetzt lediglich zurück.

Tatsächlich soll das Gold wie frisch poliert ausgesehen haben - folgerichtig urteilte der aufmerksame Zoll trotzdem: blanker Unsinn! Nun wird das billig eingekaufte Gold doch noch teuer wegen drohender Strafen und Abgaben. Denn es gibt derart matte Ausreden, mit denen man unmöglich glänzen kann. Schon gar nicht vor Zöllnern, bei denen der Groschen gefallen ist. (nyf)