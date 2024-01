„Eine Reality-Show, die zur weiteren Volksverblödung beiträgt und vom Niveau kaum zu unterbieten ist. Der Slogan müsste eigentlich lauten: Kein Teilnehmer ist eventuell noch ein Star - hört damit auf!“ Das sagt Ravensburgs Polizeipräsident Uwe Stürmer unverblümt über die neuen Folgen des Dschungelcamps, die am Freitag starten (RTL, 20.15 Uhr) - und die Region mal wieder spaltet.

Krabbelnde Tierchen, Ekelprüfungen, Gezicke und Geläster: Für zwölf Prominente und weniger Prominente heißt es wieder „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ Zum 17. Mal schickt RTL einen bunten Mix an Kandidaten nach Down Under: Schauspieler Heinz Hoenig, Ex-Fußballnationalspieler David Odonkor, Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher und No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska zählen zu den bekannteren Namen, Teilnehmer wie Fabio Knez (Reality-Soups) oder Twenty4tim (Influencer) dürften eher Teenagern geläufig sein.

Werner Mang ist Dschungel-Fan

Ob bekannt oder nicht: Der Lindauer Schönheitschirurg Werner Mang outet sich im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ als Fan der Sendung: „Für mich ist das ein moderner Gladiatorenkampf“, sagt Mang, „selbst die stärksten Männer brechen psychisch zusammen. Ich schaue das Dschungelcamp vor allem aus psychologischen Gründen.“ Mang fügt allerdings ernst hinzu: „Gott sei Dank hat noch niemand mit seinem Leben bezahlt.“

Kandidatin Leyla Lahour baut tatsächlich eine entsprechende Dramaturgie auf. In einem Instagram-Post hatte das Reality-Sternchen ihr Testament vorgelesen. „Es ist natürlich nur für den Fall der Fälle“, so die 27-Jährige. Auf Heinz Hoenigs Instagram-Account meldete sich nach der Abreise nach Australien Ehefrau Annika zu Wort. „Heinz wurde abgeholt. Das war so emotional“, schrieb Hoenig, „bei uns sind Abschiedstränen geflossen.“

Das sagt die Grünen-Politikerin Brugger

Theatralische Sätze, die eingefleischte Dschungelfans lieben. Ebenso wie krude „Denglisch“-Sätze der ehemaligen Kandidatin Sarah Knappig, die nach einer Dschungelprüfung bilanzierte: „My air was away!“ Die Ravensburger Bundestagsabgeordnete Agnieska Brugger (Grüne) kann darüber allerdings nicht lachen. Sie teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit: „Die Sendung trifft nicht ganz meinen Geschmack.“

Das enge Zusammenleben im australischen Busch verlangt den Stars und Sternchen erfahrungsgemäß einiges ab. Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher warnte bereits im RTL-Interview: „Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Aber wenn man mich provoziert, kann ich Kante zeigen.“ Auch die Dschungelprüfungen dürften für das Model nicht zum Laufsteg werden. Schumacher will die Prüfungen aber auf jeden Fall durchziehen.

Das sahnen die Kandidaten ab

Die Einschaltquoten der Sendung, die 2014 erstmals ausgestrahlt wurde, lagen im Vorjahr bei rund 3,8 Millionen Zuschauern. Die erfolgreichste Staffel lockte 2014 rund acht Millionen vor die Fernsehgeräte. Einer, der selten einschaltet, ist der bekannte Radio 7-Pfarrer Pater Alfred Tönnis. Er sagt: „Ich habe zu dieser Sendung keinen Zugang. Es ist für mich eine Plattform mediengeiler Egozentriker.“

Durch die 17 Live-Shows führen erneut Sonja Zietlow und Jan Köppen. Dr. Bob übernimmt die medizinische Betreuung. Der neue Dschungelkönig folgt auf TV-Sternchen Djamila Rowe, die 2023 gewann.

Für die Kandidaten ist das Camp übrigens eine lohnende Sache. Laut Medienberichten steht Schauspieler Heinz Hoenig bei den Gagen mit mindestens 150.000 Euro an der Spitze, gefolgt von Influencer Twenty4tim. Mit seinen fünf Millionen TikTok-Followern dürfte sein Gehalt zwischen 100.000 und 150.000 Euro liegen. Cora Schumacher und Lucy Diakovska sollen sich im Bereich von 80.000 Euro bewegen.

schwaebische.de