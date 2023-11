Die Jahreskarten für die Saison 2024 sind bereits im Handel. Bis 12. November 2023 gibt es die Karte für 2024 zum Vorteilspreis von 89 Euro pro Person. Mit der Saisonkarte ist an 177 Tagen Spielzeit, Familienzeit, Mitmachzeit vorprogrammiert. Dabei können sich die Gäste auf einen neuen Liebling freuen. Denn Klein und Groß können ab 2024 täglich den bekannten Hasen aus dem gleichnamigen Ravensburger Spiel „Lotti Karotti“ treffen.

Gewinnen Sie eine der 20 Saisonkarten und genießen Sie die Attraktionen im Ravensburger Spieleland. (Foto: Ravensburger Spieleland )

Familien, die auch 2024 das Ravensburger Spieleland in vollen Zügen genießen möchten, haben vom 25. Oktober bis 12. November 2023 die Möglichkeit, ihre Saisonkarte 2024 zum Vorteilspreis von nur 89 Euro pro Person zu sichern. Außerdem profitieren Dauerkartenbesitzer wieder von einer Freunde-Aktion, an der alle Saisonkartenbesitzer vom 18. bis 28. April 2024 eine Begleitperson gratis mit in den Themenpark bringen können.

Saisonkartenbesitzer erhalten zudem viele weitere Vorteile wie kostenloses Parken, zehn Prozent Rabatt auf alle Einkäufe in den Spieleland-Shops und zehn Prozent Ermäßigung in den Gastronomien. Wer einmal im Feriendorf übernachten möchte, kann sich die Saisonkarte auf den Eintrittspreis anrechnen lassen. Neben den vielen Spieleland-Vorteilen gibt es zudem 50 Prozent Preisnachlass auf die Tageskarte für das Museum Ravensburger.

Riesenspaß für die ganze Familie im Ravensburger Spieleland. (Foto: Ravensburger Spieleland )

Alle Ravensburger Fans können eine ihrer Lieblingsfiguren zukünftig im Ravensburger Spieleland persönlich treffen. Der beliebte Hase aus einem der erfolgreichsten Kinderspiele Deutschlands, Lotti Karotti, zieht in den Themenpark ein. Natürlich dürfen sich die Gäste auch 2024 auf Neuheiten und spannende Events freuen. Dauerkarten für 2024 können online unter spieleland-tickets.de erworben werden. Alle Informationen zur Saisonkarte selbst finden Interessierte auf der Website des Ravensburger Spielelands unter spieleland.de/saisonkarte.

Beim „Super Donnerstag“ gibts gleich 20 Saisonkarten gratis. Einfach mitmachen und gewinnen!