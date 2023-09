Masken waren das Gesicht der Corona–Zeit. Sie mussten von den Menschen vorübergehend in nahezu allen öffentlichen Bereichen getragen werden, sogar Kinder im Grundschulalter mussten monatelang maskiert in ihren Klassenräumen sitzen. Aktuell trägt kaum noch jemand Maske. Das will Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen, in gewissen Bereichen offenbar ändern.

„Es mehren sich Hinweise, dass in der kommenden Herbst–Winter–Saison die Belastung im Gesundheitswesen aufgrund von akuten respiratorischen Infektionen wieder deutlich zunehmen könnte“, sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

In der Woche vom 14. bis 18. August wurden laut Robert–Koch–Institut rund 4000 Corona–Fälle bestätigt. Allerdings gehen Experten von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus, da derzeit kaum getestet wird. Und weiter: „Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen.“

Wann Masken sinnvoll noch heute sind

Isabella Eckerle, Professorin am Zentrum für neuartige Viruserkrankungen an den Universitätskliniken Genf, teilte bei Twitter vor wenigen Tagen ein Foto von sich selbst, auf dem sie eine FFP2–Maske trägt. Dazu schrieb sie: „Bei steigenden SARSCoV2/ Covid19–Infektionszahlen ab jetzt im Zug wieder FFP2. Keine Lust und keine Zeit, in den nächsten Wochen krank zu werden. Die Infektion kann trotzdem nicht hundertprozentig vermieden werden, aber das Risiko wird reduziert.“ Ähnlich sieht es der Hausärzteverband Nordrhein.

Nach Angaben der „Tagesschau“ werden Masken hier für „generell sinnvoll“ gehalten, „vor allem bei Veranstaltungen mit größeren Menschenaufkommen“. Bereits zu Pandemiezeiten warnte der Hausärzteverband vor einem zu laxen Umgang mit dem Corona–Virus.

Maskenpflicht in Kieler Notaufnahme

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sieht die aktuelle Situation hingegen etwas gelassener. „Das Coronavirus ist ein Virus (...), mit dem wir eine gewisse Koexistenz entwickelt haben“, sagte Reinhardt dem Deutschlandfunk. Eine Maskenpflicht sei derzeit nicht nötig. Reinhardt sagte weiter, die Menschen könnten selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen.

Doch das können sie jetzt nicht mehr überall. In Kiel hatte das Universitätsklinikum Schleswig–Holstein wegen gestiegener Corona–Fälle zuletzt für die Notaufnahme und die Aufnahmestation eine Maskenpflicht verhängt — zunächst als „zeitlich begrenzte Vorsorgemaßnahme“, wie das Klinikum Mitte August mitgeteilt hatte. Das berichtete unter anderem „t–online“. Und Marcel Luthe, der Vorsitzende der Good Governance Gewerkschaft GGG — eine Interessengemeinschaft, die sich schon in der Vergangenheit gegen Corona–Maßnahmen der Regierung stark gemacht hat — sagt der „Schwäbischen Zeitung“, mehrere Mitglieder der Gewerkschaft aus Kliniken und Pflegeheim hätten ihm in den letzten Tagen „über mündliche Anordnungen der jeweiligen Leitungen zum Tragen von Masken“ berichtet, etwa in Bayern und Niedersachsen.

Auch andere Länder mit Masken–Diskussion

Luthe betonte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass es aus seiner Sicht derzeit keine Rechtsgrundlage für eine Maskenpflicht gebe. Und sollte eine solche Rechtsgrundlage geschaffen werden, müssten die Maskentragenden aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen „derart viele Pausen eingehalten werden, dass das Pflegesystem in Deutschland endgültig zusammenbrechen würde“.

Unterdessen wird auch in anderen Ländern wieder über die Maske gesprochen. So fordert etwa die Oxford–Professorin Trisha Greenhalgh „angesichts der Verbreitung neuer Varianten“, zu bestimmten Anlässen wieder verpflichtend Maske zu tragen. Das berichtet die „Frankfurter Rundschau“. Nach Kritik an ihrem Vorschlag teilte Greenhalgh via Twitter wenig später mit: „Ich meinte damit nicht, dass es ein umfassendes nationales Maskengebot geben sollte oder dass Ihre Enkelkinder gezwungen werden sollten, in den Kindergärten Masken zu tragen.“

Eric Feigl–Ding, Leiter der Covid Task Force am New England Complex Systems Institute in den USA, warnt auf X unterdessen vor der neuen Corona–Variante EG5, einer Verdoppelung der Hospitalisierung in New York und spricht von „sehr besorgniserregenden“ Daten. Er fordert in seinem Beitrag, der rund 1,6 Millionen Mal gelesen wurde, mit dem Hashtag „MaskUp“ (deutsch: „Maske auf“) dazu auf, sich mit Masken vor einer Corona–Infektionen zu schützen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach teilte den Beitrag mit den Worten: „Das muss man im Auge behalten. Unser Frühwarnsystem steht.“