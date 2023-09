Wenn man den Begriff „Sportgerät“ vernimmt, so denkt man zuerst an Sachen wie Tennis– oder Golfgeschläger. Dabei können ganze Binnengewässer zum Sportgerät degradiert werden. Das beste Beispiel dafür ist der viel durchschwommene, durchsegelte und durchtauchte Bodensee. Wann immer irgendwer mehr also 250 Meter am Stück durch die Fluten des Schwäbischen Meeres krault oder paddelt, ohne dabei zu ertrinken, wird davon berichtet. Im tragischen Fall des Ertrinkens natürlich erst recht.

Nun haben findige Geschäftsleute den Bodensee auch als Lager für Spirituosen entdeckt. Ein Schweizer Gin–Hersteller hat eben erst eine Edelstahlkugel mit dem Wachholdergesöff im Bodensee versenkt. Der Inhalt beträgt 260 Liter. Die Gin–Firma will es 100 Tage lang am Grund des Sees lassen und glaubt, dass sich dadurch ein besonderes Aroma entfaltet.

Dabei gibt es eigentlich keinen seriösen Grund zu der Annahme, dass Flüssigkeiten in hermetisch abgedichteten Edelstahlkugeln am Boden des Bodensees irgendwelche aromatisierenden Prozesse durchlaufen. Allerdings beflügelt die Aktion die Fantasie des Herstellers. Denn der will den aus der Versenkung geholten Schnaps dann für knapp 200 Euro pro Liter verkaufen. Wahrscheinlich wird ihm dieses kaufmännische Kunststück sogar gelingen. Denn der Bodensee steht grundsätzlich für Qualität. Alles was man aus ihm herauszieht, hat von Haus aus Tiefgang. (nyf)