Die Siesta war in Spanien schon totgesagt worden. Mit der seit Jahrzehnten anhaltenden Landflucht und der Verstädterung des Lebens befand sich das Mittagsschläfchen auf dem Rückzug. Doch seit immer größere Hitzewellen schon im Frühjahr und erst recht nun im Sommer die Menschen ins Schwitzen bringen, kommt die Ruhezeit nach dem Mittagessen wieder ins Gespräch — und zwar nicht nur in Spanien.

In vielen europäischen Ländern wird inzwischen darüber diskutiert, ob die Einführung einer Siesta im Sommer sinnvoll sein könnte, um Beschäftigte vor den steigenden Temperaturen zu schützen. Spaniens Regierung preschte mittlerweile vor und beschloss vor Kurzem ein „Siesta–Gesetz“. Dieser Erlass schreibt vor, dass alle Arbeitgeber, deren Beschäftigte unter freiem Himmel arbeiten, ihre Mitarbeiter bei großer Hitze schützen müssen — etwa indem für Straßen– und Bauarbeiter oder Erntehelfer während der heißesten Sonnenstunden Ausruhen angeordnet wird.

Mehr Hitzetage als sonst

Extreme Hitzetage gibt es in diesem Jahr so viele wie noch nie. Es zeichnet sich ab, dass dieser Sommer der heißeste seit den Wetteraufzeichnungen werden könnte. In Spanien erreichten die Temperaturen in den letzten Wochen bereits mehrfach örtlich 45 Grad im Schatten — auch auf Mallorca. Jetzt im August werden weitere extrem warme Tage erwartet. Spaniens Zivilschutz warnt deshalb auf allen Kanälen: „Vermeiden Sie zur Mittagszeit die Sonne.“

Angesichts der Bullenhitze ist es selbst an den spanischen Stränden kaum noch auszuhalten. Der Sand glüht derart, dass die Fußsohlen schmerzen. Das Wasser des Mittelmeers, das auf nahezu 30 Grad hochkocht, bringt nur wenig Abkühlung. Mittags packen deswegen viele Urlauber ihre Sachen und machen Siesta–Pause. Die Zeiten, in denen Familien wie früher den ganzen Tag mit den Kindern am Strand verbrachten, sind vielerorts vorbei.

Siesta erlebt Renaissance

Die Siesta wurde schon immer als Spaniens heimlicher Nationalsport bezeichnet — vor allem, wenn es draußen heiß wird. „Jetzt im Sommer sehnen sich viele danach, Siesta zu machen“, bekräftigt die Zeitung El País. Spaniens Herzstiftung bestätigt, dass die mittägliche Sofapause empfehlenswert ist: „Wenn wir eine Siesta schlafen, verbessert sich unsere körperliche und mentale Gesundheit. Aber sie sollte nicht mehr als 30 Minuten dauern.“ Also kein Tief–, sondern ein Turboschlaf.

Immer längere Hitzeperioden, immer höhere Temperaturen — das sorgt für eine Renaissance der Siesta. „Dieser Sommer ist eine gute Gelegenheit, um sich unserer alten Tradition zu erinnern“, empfiehlt ein Mediziner im spanischen Radio. Neue Arbeitszeitmodelle erleichtern dies. Zwei Drittel aller iberischen Unternehmen erlauben inzwischen ihren Angestellten, ganz oder teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Das vereinfacht es, sich zwischendurch kurz aufs Ohr zu legen.

Unternehmen passen sich an

Viele Firmen haben hitze– und siestafreundliche Arbeitszeiten eingeführt, bei denen die Mitarbeiter früh starten und zur spanischen Mittagszeit, gegen 14 bis 15 Uhr, Feierabend haben. Die meisten Büro– und Verwaltungsangestellten arbeiten inzwischen mit diesem Sommerrhythmus — Umfragen zeigen, dass dies die Zufriedenheit erhöht. Manche Unternehmen, wie etwa Spaniens großer Fleisch– und Wurstfabrikant El Pozo, haben inzwischen zudem „Siesta–Säle“ eingerichtet, um eine Ruhepause zu erleichtern.

Ein bemerkenswerter Wandel in der Unternehmenskultur: Früher wurde die Siesta mit Faulenzerei und Nichtstun in Verbindung gebracht. Inzwischen weiß man, dass eine kurze Schlafpause an einem langen Arbeitstag die Leistungsfähigkeit steigert.

Das sagt die Wissenschaft

Der spanische Siesta–Experte und Uni–Dozent Miguel Ángel Hernández spricht von einer „überraschenden Wende, die sich in den letzten Jahren ereignete“: Die Siesta sei im Wirtschaftsleben zum Werkzeug geworden, um die Arbeiter effizienter zu machen. Hernández hat ein Buch geschrieben mit dem Titel: „Die Gabe des Mittagsschlafs.“ Darin verteidigt er, dass die Siesta auch als angenehme Abschaltpause verstanden werden sollte, um dem täglichen Zeitdruck zu entfliehen.

Die Kunde vom Nutzen der Siesta vor allem im Sommer ist mittlerweile im deutschsprachigen Raum angekommen: Ausruhen bei hohen Temperaturen sei keine schlechte Idee, sagt Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Wiener Umweltmediziner Hans–Peter Hutter meint: Bei Hitze sollte man zwischen 12 und 16 Uhr nicht arbeiten. Und die Schweizer Medizinerin Christine Marty erklärt: „Da können wir von den Mittelmeerländern lernen. Vonseiten der Arbeitsmedizin kommen wir nicht drumherum, Überlegungen in Richtung Siesta zu machen.“ Tritt die Siesta, die zum Symbol für den lockeren Lebensstil der Spanier wurde, also nun den Siegeszug in Europa an? Anzeichen dafür gibt es auf jeden Fall.