Ein bei einem Arzttermin im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen geflüchteter Straftäter aus der Justizvollzugsanstalt Mannheim ist gefasst worden. Der 25-Jährige wurde etwas mehr als zwei Wochen nach seiner Flucht in einem Hotel in Weinheim festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.