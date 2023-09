Für eine flüssigere Kommunikation

Die Maßlosigkeit ist es, die den Genuss von alkoholischen Getränken so gefährlich macht. Man muss Nüchternheitsapostel sein, um diese Binsenweisheit zu kennen. Andererseits ist die Verteufelung eines jeden Viertelesschlotzers auch keine Lösung. Die Altenheime sind voll von Leuten, die ihren allabendlichen Schoppen sehr gut überlebt haben. Ob das für die zu legalisierende Droge Hanf auch gelten wird, muss man — am besten bei einem kühlen Bier — abwarten.

Verschiedene Kulturen sind mit dem Thema Alkohol grundverschieden umgegangen. Im alten Persien war es Usus, dass Räte vor wichtigen Entscheidungen ein Problem zunächst in volltrunkenem und hernach in nüchternem Zustand diskutierten. Ein Konzept, das in Anbetracht der politischen Kultur des Jahres 2023 auch einen Versuch wert wäre. Und wenn der Bundestag damit vielleicht keine besseren Entscheidungen treffen würde — für den Wähler unterhaltsamere Szenen verspräche das allemal.

Unter der Prämisse des Maßhaltens ist es mit dem Alkohol wie mit allem: Die Dosis macht das Gift. Unabhängig von irgendwelchen Promillen wäre es mehr als wünschenswert, dass die zwischenmenschliche Kommunikation wieder ein bisschen flüssiger funktionieren würde. Dafür bedarf es eigentlich keines Alkohols. Die Bereitschaft, dem anderen wenigstens mal zuzuhören müsste selbst mit einer Tasse Kaffee zu bewerkstelligen sein. (nyf)