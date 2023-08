Es ist das finale Hurra des Sommers: das Herbst–Hopping am westlichen Bodensee. Wenn im Oktober und November andernorts die Saison auf dem Wasser schon vorbei ist, werden hier nochmals fünf goldene Wochenenden draufgesetzt.

Rund um die Uhr verkehrt die Flotte im Zickzack auf dem Untersee und legt an deutschen wie Schweizer Häfen an. Passagiere können jederzeit an Land gehen und später wieder weiterfahren. Weitere Informationen unter www.herbst–hopping.eu.

Wir verlosen heute zwei Familientickets (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) für das Herbst–Hopping auf dem Bodensee.