Frankreichs Problem mit der Wut der Jugend

Am Anfang der Rue Gabriel Péri ist ein unregelmäßiger schwarzer Fleck geblieben. Zusammengeschmolzene Plastikflaschen und Metallteile sind die verkohlten Überreste der Revolte der Jugendlichen in der Pariser Vorstadt Saint–Denis. Die Straßenbahn, die bis zum Marktplatz führt, fährt immer noch nicht. Die Gleise sind verbogen, seit die Randalierer auch hier Feuer legten. Die Frauen, die für den Verein Artis Multimedia arbeiten, sind schockiert über das, was direkt vor ihrer Haustür passierte. Die Räumlichkeiten des Vereins, der sich um die Kinder und Jugendlichen des Viertels kümmert, liegen in einer Seitenstraße der Rue Gabriel Péri.

An einem der Computer sitzt Nacera, verantwortlich für die Mittelschüler, die wegen schlechten Verhaltens vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen wurden. Ihre Schützlinge sind fast alles Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren — so alt wie viele der Jugendlichen, die Ende Juni in ganz Frankreich Autos anzündeten und Gebäude verwüsteten. „Diese Wut haben wir nicht kommen sehen. Nicht in dem Ausmaß, dass sie ihre eigenen Straßenbahnen und Läden anzünden“, sagt die Mutter zweier erwachsener Söhne.

Deswegen ist die Jugend gefrustet

In Saint–Denis brannte der Flügel des Rathauses, in dem das Standesamt untergebracht ist. Außerdem drangen Randalierer in ein Krankenhaus ein und bedrohten das Personal. Auslöser der Krawalle war Ende Juni der Tod des 17–jährigen Nahel in Nanterre, einer anderen Vorstadt von Paris. Ein Polizist hatte den Jugendlichen, der im Auto ohne Führerschein unterwegs war, bei einer Kontrolle erschossen. In den Banlieues weckte die in einem Video festgehaltene Szene Empörung über Polizeiwillkür, der vor allem männliche Jugendliche schon seit Langem ausgesetzt sind. Schwarze oder Araber haben laut dem ehemaligen Bürgerrechtsbeauftragten Jacques Toubon eine 20–mal höhere Wahrscheinlichkeit, von der Polizei kontrolliert zu werden.

„Natürlich gibt es Diskriminierung“, sagt die Gründerin von Artis, Rachida Hamdan. „Aber wer Dinge anzündet, schafft damit die Diskriminierung nicht ab.“ Die resolute Frau, deren Eltern aus Algerien stammen, betreut seit 2004 zusammen mit sechs Festangestellten und 20 Freiwilligen mehr als 200 Kinder jährlich. „Einige sind sogar Anwälte geworden“, berichtet sie stolz. Den sozialen Aufstieg gibt es also durchaus in der Banlieue. Doch der Weg ist für die Bewohner des berüchtigten Départements Seine–Saint–Denis, in dem Armut und Arbeitslosigkeit frankreichweit am höchsten sind, steiniger als für andere.

Saïché, die als Freiwillige für Artis arbeitet, berichtet von ihrer Tochter, die drei Jahre an der Pariser Universität Sorbonne abgelehnt wurde — „weil sie aus Saint–Denis kam“. Dass die Jugendlichen aus der Banlieue deutlich weniger Chancen haben, einen Arbeits– oder Ausbildungsplatz zu finden, ist durch viele Studien belegt. „Zu viele Lebensläufe landen im Papierkorb“, kritisierte Präsident Jacques Chirac schon nach den Vorstadtunruhen des Jahres 2005. „Wir werden nichts Dauerhaftes schaffen, wenn wir nicht dieses Gift der Diskriminierung bekämpfen.“

Angst vor weiteren Krawallen

Doch seither ist nur wenig passiert. Wie stark die Bewohner der Banlieue vom Rest des Landes abgehängt sind, zeigte zuletzt die Covid–Pandemie. Die Lehrerinnen und Lehrer hätten sich überhaupt nicht um ihre Schüler gekümmert, klagt Saïché. „Das war nicht so wie in Paris.“ Den Lockdown verbrachten die Familien in ihren oft viel zu kleinen Wohnungen, wo die Kinder sich selbst überlassen waren, weil die meist allein erziehenden Mütter als Altenpflegerinnen oder Kassiererinnen arbeiteten.

Als die Jugendlichen nach dem Tod Nahels auf die Straße gingen, waren viele dieser Mütter völlig überfordert. „Wir haben hier Mütter, die weinen, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit ihren Jungen machen sollen“, berichtet Nacera. Einige hätten ihre Kinder abends eingesperrt, andere in ihre Herkunftsländer in Sicherheit gebracht. „Die meisten Eltern kümmern sich gut um ihre Kinder“, versichert Rachida Hamdan. Sie erinnert sich noch gut an die Unruhen des Jahres 2005. „Damals brannten Autos, diesmal Rathäuser. Man hat den Eindruck, dass es immer schlimmer wird.“