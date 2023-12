Frank Zander fehlt bei seiner Obdachlosen-Weihnachtsfeier

Schlagerstar Frank Zander (81), erst kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen, kann nicht an der traditionellen Weihnachtsfeier seiner Familie für Obdachlose in Berlin teilnehmen. „Wir mussten auf den Rat der Ärzte achten, denn die Gesundheit geht vor“, teilte sein Sohn Marcus Zander der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend mit. Der Sänger habe eine Videobotschaft aufgenommen, die während der Feier in Berlin-Neukölln gezeigt werde.

Der Schlagersänger lag zuletzt mehrere Tage im Krankenhaus. „Vadder hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber er ist einfach noch zu schwach auf den Beinen“, schrieb sein Sohn Marcus zum aktuellen Gesundheitszustand. Und: «Mein Sohn und ich werden die Gäste morgen an der Tür begrüßen, denn es ist und bleibt eine Familienfeier aus vollem Herzen.“

Seit 1995 lädt Frank Zander («Hier kommt Kurt») mit seiner Familie und mit Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern Tausende arme Menschen zu einem Fest vor Weihnachten ein. Die Ausgabe dieses Jahr ist die 29. Feier dieser Art.