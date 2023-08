Forscherin betreibt Schädlingsbekämpfung mit den Mitteln der Natur

innen einer Minute verwandelt sich der Schreibtisch in eine Wiese. Gerade noch hatte die Frau am Computer Mails geschrieben und dabei den Monitor, der auf drei Büchern steht, gerade gerückt. Doch alle paar Minuten kommen Studierende herein, die meisten mit einer Frage, andere geben ein Paper ab. Und dann kommt eine Studentin des zweiten Semesters herein, sie überreicht eine schwarze Plastiktüte.

Rana Samara, Professorin für Agrarwissenschaft und Pflanzenschutz, weitet ihre ohnehin schon großen Augen — und schüttet den Inhalt, lauter Pflanzenblätter, auf ihrem leeren Schreibtisch aus, hier in Raum 314, dritter Stock der Kadoori–Universität in Tulkarm, palästinensisches Westjordanland. „Es ist wie eine Wundertüte“, strahlt sie, „man weiß nie, ob man etwas Neues entdeckt“.

Samara sucht Schädlinge. Sie zückt eine Lupe aus der linken Schreibtischschublade und sortiert die Blätter auf drei Haufen, „das hier sind Viren, hier kommt Käferfraß hin — und dies, ja, das sind Schildläuse“. Die Studentin schreibt mit, sie hatte zur Aufgabe, nach kranken Pflanzen Ausschau zu halten. Und kam mit reicher Beute zurück. Nicht nur in Palästina, überall leiden Anbaupflanzen immer mehr. Da ist die zunehmende Resistenz von Schädlingen gegenüber chemischen Pestiziden, aber vor allem der Klimawandel schlägt in der Landwirtschaft ein neues, schwieriges Kapitel auf: Hitze, Dürre und Frost nehmen zu. Mal zu wenig, mal zu viel Niederschlag. Und mithilfe der gestiegenen Temperaturen wandern die wärmeliebenden Schädlinge, legen Strecken zurück, manchmal über Kontinente hinweg, die sie vorher nie schafften.

Dies setzt die palästinensische Landwirtschaft unter Stress und in eine Poleposition. Denn all diese Herausforderungen werden auf Deutschland zukommen. Samara sucht nach Mitteln, sich dieser Herausforderung zu stellen. Das Spezialgebiet der Entomologin, der Insektenkundlerin: biologische Schädlingsbekämpfung. „Viele Lösungen hält die Natur parat“, sagt sie und streicht kurz ihr weißes Kopftuch straff, „man muss sie nur suchen und finden“. Ihre Forschung ist Pionierarbeit auch für den globalen Norden.

Experimente mit verschiedenen Ölen

Samara, 50, gehört zu jenen Professorinnen, deren Tür stets offen steht, und sie ist meist ansprechbar. Und tritt sie auf den Flur, umringen sie nach wenigen Augenblicken Studierende. Einer reicht ihr seine Hausarbeit, ein Besuchsbericht bei einem Bauern: Die Studenten sollen Probleme auf den Höfen notieren und Lösungsvorschläge für die Farmer erarbeiten. „Die Schrift ist zu klein“, bescheidet Samara knapp, „das lesen die nicht“.

Eine Masterstudentin fragt, ob Samara später im Labor vorbeischaut, sie beginne mit Öl–Experimenten; selbst extrahierte Pflanzenlösungen, die auf ihre abweisende Eigenschaft gegenüber Schädlingen hin untersucht werden. „Wie viele Lösungen musstest du neu machen?“ fragt Samara. Vor einer Woche seien israelische Soldaten durch den Campus gezogen, die akademische Arbeit ruhte — und bereits fertig gezogene Öle waren in der Zwischenzeit verdorben. „Fünf“, sagt die Studentin. Beide ziehen zum Labor, es liegt einen Trakt weiter.

Ein einziges Bohnenblatt ist dort Schauplatz eines Gemetzels. Es liegt auf dem Arbeitstisch im „Lab“, zweiter Stock, ein Zweckbau auf dem Uni–Campus. Eine Gruppe schwarzer Bohnenläuse wird von einer Ameise umkurvt, sie sammelt den Honigtau auf, den sie ausscheiden. Und sie verteidigt sie gegen ein braunes Ding, das auch auf dem Blatt liegt: das Ei einer Schlupfwespe. In die Läuse gelegt, würde es sie töten und ihre Hülle zur Ernährung einer neuen Wespe nutzen. „Wir wollen aber die Läuse woanders sehen“, sagt Samara. Sie sammelt die schwarzen Dinger mit einer Pinzette auf. Eine Studentin befestigt an jedem von ihnen mit Leitsilber einen hauchdünnen, kaum sichtbaren Golddraht. Dieser führt zu einem „Electrical Penetration Graph“ (EPG), einem weißen schlittengroßen Kasten, „das ist wie ein EKG für Pflanzen“, sagt Samara.

Die Ringelblume kann’s

Ackerbohnenpflanzen in mehreren Töpfen werden ähnlich verdrahtet, dann setzt die Studentin auf ihnen die markierten Läuse ab. Jede Pflanze hatte sie vorher mit verschiedenen Ölen eingesprüht: aus Alant, Efeu, Senf, Ringelblume und mehr. Nach zehn Minuten zeigt das EPG auf dem Monitor ein Diagramm — und heftige Ausschläge nach unten. Samara schaut zufrieden. „Das heißt, dass die Tiere nicht anbeißen, sie suchen immer wieder aufs Neue nach einer Position. Etwas hält sie ab.“ In diesem Fall ist es das Öl der Ringelblume — alle anderen Substanzen zeigen kaum einen abwehrenden Effekt, „aber das ist schon mal ein Anfang“, lächelt Samara.

Ihre Smartwatch am Handgelenk leuchtet bunt auf. Die nächste Vorlesung wartet. Samara nimmt ihren Schnabelbecher mit dem Coffee–to–go, mit dem sie seit Stunden herumläuft. „Das hab ich in Deutschland gelernt“, sagt sie und nimmt einen Schluck. Filterkaffee sei auf Dauer magenschonender als der arabische Mokka. Samara hat in Deutschland promoviert, mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). An der Uni Hohenheim vertiefte sie ihr Wissen zu biologischer Schädlingsbekämpfung. „All diese Kompetenzen werden mit dem Klimawandel wichtiger.“ Die palästinensische Landwirtschaft nehme an Bedeutung zu, wegen der steigenden Armut. „Allein Staatsangestellte erhalten derzeit wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise nur 80 Prozent ihres ursprünglichen Lohnes — jeder spart und versucht selber anzubauen.“ Sie schätzt, dass 80 Prozent aller Palästinenser so verfahren und jeden Quadratmeter agrarfähigen Bodens nutzen; auch in den Städten.

Alte Weizen– und Gerstesaaten im Blick

„Wegen der Wasserarmut muss man nun auf resistentere Sorten umsteigen“, sagt Samara, während sie wieder zurück in der Fakultät die Treppen in den ersten Stock hoch eilt. „Wir machten die Erfahrung, dass besonders alte, fast vergessene Weizen– und Gerstesaaten sich nun gut machen und sich besser anpassen.“ Das Grundwasser, vor allem jenes im Jordantal, ist sehr salzhaltig, weil Regen ausbleibt, „braucht es Pflanzen, die sowas abkönnen.“ Da ferner oft Strom fehlt, würde man mehr und mehr mit Photovoltaik arbeiten, „das nimmt stark zu, auch in der Landwirtschaft“.

Und ein weiteres Projekt an der Fakultät: Die Bauern werden angelernt, ihre eigenen Abfälle zu kompostieren, für besseren Dünger. „Es passiert viel, aber das muss es auch.“ Es ist ein Korb an Ideen, der die Landwirtschaft der Region fit für die Zukunft machen soll. Wie sie sich machen wird, ist auch eine Lehrerfahrung für die des globalen Nordens.