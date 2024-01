Forscher warnen: Kleinere Wälder haben größere Probleme

Dem deutschen Wald geht es ziemlich schlecht. Als Grund für die Misere nennen Forstexperten und der offizielle Waldschadensbericht vor allem den Klimawandel, der mit anhaltenden Dürren, häufigen Stürmen und daraus folgenden Schädlingsplagen den Bäumen kräftig zusetzt. Dazu kommt ein oft zögerlicher Umbau der in vielen Regionen noch häufigen Fichten- und Kiefern-Monokulturen zu einem robusteren Laubmischwald, der auch mit öfter auftretenden Extremwetterlagen besser fertig wird.

Auf eine weitere, bisher wenig beachtete Ursache für den schlechten Zustand deutscher Forste weist ein Team um Pierre Ibisch von der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) hin, das dazu in der Online-Fachzeitschrift „Frontiers in Forests and Global Change“ einen Beitrag veröffentlicht hat . Aus den ausgedehnten Urwäldern Germaniens sind heute längst Forstflächen geworden, die in viele, relativ kleine Fragmente zerstückelt sind. Diese Mini-Forste aber trotzen dem Klimawandel viel schlechter als große, zusammenhängende Wälder.

Beim Auswerten von Satelliten-Daten hat die Gruppe knapp 1,95 Millionen Waldflächen gefunden. Fast 98 Prozent davon sind kleiner als 140 Fußballfelder, die aneinandergelegt recht genau ein Areal von einem Quadratkilometer oder hundert Hektar ergeben. Diese Zerstückelung der vor wenigen Jahrtausenden noch zusammenhängenden Flächen aber schwächt die natürlichen Kreisläufe erheblich.

Robuste Ökosysteme trotzen dem Klimawandel besser

Dabei sind ungestörte Wälder sehr robuste Ökosysteme, die ihre eigenen Lebensgrundlagen aktiv intakt halten. „Wälder speichern sehr viel Wasser, jeder Baum besteht rund zur Hälfte aus diesem lebensnotwendigen Nass“, nennt Pierre Ibisch ein zentrales Element dieses Zusammenhangs. Auf einem Acker steckt in den Pflanzen an der Oberfläche dagegen nur sehr wenig Wasser. Die fatalen Folgen dieses Unterschieds zeigen sich in den Dürreperioden, die sich als Folge des Klimawandels in den vergangenen Jahren stark häuften.

Pflanzen fischen in einem aufwändigen Prozess das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft. Daraus und aus wenigen anderen Zutaten sowie viel Wasser bauen sie ihr Gewebe auf. Bis zu tausend Moleküle Wasser transportiert eine Pflanze von ihren Wurzeln zu den Blättern, um ein einziges Molekül Kohlendioxid zu binden. Große Mengen davon verdunsten und feuchten so nicht nur die Luft an, sondern kühlen gleichzeitig auch die Temperaturen. Pflanzen sind also ganz entscheidend für das Mikroklima der näheren Umgebung: Unter dem Kronendach eines Waldes bleibt es bei sommerlichen Hitzewellen daher kühler und feuchter. Auf einem Acker oder auf einer Wiese steht dagegen viel weniger Vegetation, die erheblich weniger Wasser verdunstet und so viel schwächer kühlt. Die starke Sonnenstrahlung eines Sommertages heizt die Oberfläche eines kahlen Ackers daher leicht auf mehr als 50 Grad Celsius auf, während es im Wald mit vielleicht 25 Grad noch angenehm bleibt. „Obendrein holen die Wurzeln der Bäume aus größeren Tiefen Wasser, und die Böden naturnaher Wälder speichern Wasser besser“, erklärt Pierre Ibisch. Wälder trotzen extremer Trockenheit daher viel besser als offenes Agrarland.

Werden die Forstflächen dagegen kleiner und isolierter, schwächt das die Widerstandskräfte, weil sich das relativ kühle und feuchte Mikroklima nur im Inneren der Wälder hält. Von den Rändern dringen trockene Luft und höhere Temperaturen von der offenen Landschaft oft weit mehr als hundert Meter in das Grün vor. Je kleiner die Wälder sind, umso größer ist der Anteil dieser Waldränder, in denen das Wasser knapp wird und die Dürre die Bäume stark stresst. Bald entstehen Schäden, die später im Waldschadensbericht genannt werden.

In Hitze-Perioden zeigt sich der Unterschied

Genau diesen Fragmentierungseffekt zeigen die Satellitendaten, die das Team um Pierre Ibisch ausgewertet hat: An den heißesten Tagen des Hitzesommers 2022 lagen die Temperaturen direkt über dem Blätterdach von weniger fragmentierten Wäldern der Mittelgebirge im Süden und Südwesten Deutschlands mehr als drei Grad niedriger als in stark zerstückelten Forsten der gleichen Region. In den kühleren Alpen lag dieser Unterschied immerhin bei mehr als einem Grad. Die zusammenhängenden Wälder waren obendrein deutlich vitaler als die zerschnittenen Flächen, in denen die Satellitendaten mehr Vegetationsschäden zeigten. „Genau an diesen heißesten Tagen aber geht es den Bäumen an den Kragen“, sagt Pierre Ibisch.

Sobald erste Blätter an den Bäumen beschädigt sind, beginnt oft ein fataler Kreislauf, der sich immer schneller dreht: Das fehlende Grün holt kein Kohlendioxid aus der Luft und kühlt den Wald nicht mehr. Dadurch wird die Luft ein wenig trockener und weitere Blätter können der Dürre zum Opfer fallen. In den zerstückelten Wäldern kommt so eine zerstörende Spirale in Gang, die später einzelne Bäume und schließlich ganze Bestände absterben lassen kann.

Die Satellitendaten zeigen auch, dass Waldschäden keineswegs gleichmäßig verteilt sind. So gibt es in den weiten Agrarlandschaften der nordwestdeutschen Tiefebene viel weniger Wälder, die dort auch noch besonders stark zerstückelt sind. Weil die häufigen Westwinde vom Atlantik und von der Nordsee oft kühlere und feuchtere Luft bringen, steigen auch die Temperaturen über den Blätterdächern der kleinen Waldfragmente weniger und es treten auch weniger Schäden auf.

Forst und Landwirtschaft in Konkurrenz

Ein ganwirtschaftz anderes Bild zeichnen die Satellitendaten dagegen vom Nordosten Deutschlands. Dort sind die Wälder zwar größer und weniger zerstückelt, aber statt widerstandsfähigeren Laubwäldern, die das Wasser besser im System halten, wachsen häufig Kiefern. Weil diese Nadelbäume oft auch schütterer stehen, dringt mehr Sonnenlicht bis zum Boden, die Flächen heizen sich stärker auf und trocknen noch mehr aus - und das Risiko von Waldbränden steigt auf großen Flächen deutlich und in kleineren Forstarealen noch stärker.

„Die Landschaftsplanung sollte daher die Fragmentierung der Wälder berücksichtigen und sie verringern“, schließt Pierre Ibisch aus seinen Ergebnissen. „In waldarmen Gegenden wie im Nordwesten Deutschlands sollten die Forstflächen sogar insgesamt vergrößert werden, um so Hitzeschäden zu mindern und gleichzeitig mehr Kohlendioxid aus der Luft zu holen.“ Das geht natürlich zu Lasten der Landwirtschaft, die zum Beispiel auf Äckern zwischen kleineren Waldstücken Bäume wachsen lassen könnte, um größere zusammenhängende Forstflächen zu schaffen. Diese schmerzhaften Verluste sollten von der öffentlichen Hand mit kräftigen Finanzspritzen ausgeglichen werden.

Zusätzlich erhält die Landwirtschaft einen weiteren Ausgleich: Weil die so entstehenden größeren Waldflächen nicht nur sich selbst, sondern auch die Umgebung ein wenig kühlen, verringern sich auch die Risiken für Ernteschäden oder Totalausfälle durch Dürreperioden. Vor allem aber profitiert die Allgemeinheit von einer weniger zerstückelten Waldlandschaft, in der die Bäume nicht nur den Klimawandel besser bremsen, sondern auch die Sommertemperaturen niedriger bleiben.