Rassismus, Hasskommentare und Mobbing - ob auf dem Schulhof oder im Internet. Gewalt, Mord und Krieg - ob in der Ukraine oder in Gaza: Täglich machen der Hass und seine Folgen Schlagzeilen. Warum hassen wir? Steckt die Fähigkeit in unserer DNA? Typisch Mensch - oder können auch Tiere hassen? Im Gespräch mit Wolfgang Bäumer spricht der Ethologe Tobias Zimmermann, Forschungskoordinator an der Universität Münster, über ein unverstandenes Gefühl.

Herr Zimmermann, warum hasst der Mensch?

Das ist bis heute kaum erforscht.

Das klingt verstörend angesichts eines so verbreiteten, gefährlichen Gefühls. Hat die Emotionsforschung hier einen blinden Fleck?

Über andere Gefühle wissen wir zumindest deutlich mehr.

Welche zum Beispiel?

Es gibt, grob vereinfacht, zwei Kategorien. Die primären Gefühle bilden unsere emotionale Grundausstattung, dazu gehören Ärger, Ekel, Freude, Furcht, Trauer, Überraschung. Diese Emotionen können wir schon sehr früh im Leben zeigen. Die sekundären Emotionen entwickeln sich später und sind weniger gut erforscht, dazu gehören Eifersucht, Empathie, Gier, Neid, Scham, Schuld, Stolz und Verlegenheit.

Sind diese Emotionen Teil unseres Erbguts, unserer DNA?

Zumindest ist uns die Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen, angeboren. Wann sie auftreten, wie stark sie sind und wie sie sich äußern, das wird von Erfahrungen geprägt, die wir im Laufe des Lebens sammeln.

Wo ist der Hass einzuordnen?

Darüber gibt es in der Wissenschaft verschiedene Auffassungen. Einige halten Hass für eine eigenständige Sekundäremotion, andere für einen dauerhaften inneren Zustand starker Abneigung, der von verschiedenen negativen Emotionen, wie Wut und Neid, geprägt ist.

Woran liegt es, dass über den Hass so wenige Erkenntnisse vorliegen?

Hass ist eine sehr komplexe Emotion. Das macht es schwierig, seine Ursachen gezielt zu untersuchen und allgemeingültige Aussagen darüber zu treffen. Wir wissen, dass viele Gefühle von bestimmten äußeren Reizen ausgelöst werden. Ein übler Geruch kann sofortigen Ekel auslösen. Beim Hass gibt es keinen einheitlichen Auslöser. Er baut sich auf, indem viele verschiedene Reize langfristig auf uns wirken. Auch das Ziel von Hass kann verschieden sein, er kann sich gegen Einzelpersonen, Gruppen oder Gegenstände richten.

Ein häufiges Mittel, um Menschen fertig zu machen, ist die Hassrede im Internet. Betroffen sind vor allem Politiker, Flüchtlinge, Mitglieder der LGBTQ-Community und Personen, die keinem Schönheitsideal entsprechen. Was brauchen wir, um wirksam dagegen vorzugehen?

Die Ursachen müssen in allen Disziplinen genauer erforscht werden, auch in der Verhaltensbiologie. Je besser wir das Phänomen verstehen, desto leichter fällt es uns, eigenes Verhalten zu hinterfragen. Wer weiß, dass die Mitglieder einer Gruppe evolutionär bedingt dazu neigen, sich gegen Fremdes und Neues abzugrenzen, der ist eher bereit, seine eigenen feindseligen Impulse zu erkennen und sein Verhalten so abzuändern, dass es niemandem schadet.

Können Tiere auch hassen?

Säugetiere und Vögel haben ähnliche Emotionen wie wir Menschen. Sie können sich freuen, vor Angst Herzrasen bekommen oder wütend werden. Manche können sogar eine starke, dauerhafte Abneigung verspüren, die sich gezielt gegen Artgenossen richtet. In freier Wildbahn finden erbitterte Konflikte statt, bei denen Rivalen nicht davor zurückschrecken, sich gegenseitig zu töten, um Reviere, Nahrungsquellen und Sexualpartner zu sichern. Unklar ist, ob sie den gleichen Hass empfinden wie wir. Gefühle lassen sich nicht einfach messen wie Fieber.

Welche Beispiele können Sie nennen?

Die Erdmännchen erleben wir im Zoo als possierliche Geschöpfe, die friedlich und harmonisch in Kolonien zusammenleben. Was wir nicht sehen: Sobald fremde Gruppen aufeinandertreffen, sind aggressive Konflikte fast unvermeidlich. Dabei kann es zu tödlichen Verletzungen kommen. Bekannter sind die Schimpansenkriege, die Jane Goodall in den 1970er-Jahren in Tansania dokumentiert hat.

Was ist dort passiert?

Eine Horde Schimpansen, die im Gombe-Stream-Nationalpark lebte, hatte sich in zwei rivalisierende Gruppen aufgeteilt, die sich fortan bis aufs Blut bekämpften. Dabei kam es zu extrem gewalttätigen Auseinandersetzungen, die sich über Jahre hinzogen. Die Tiere überfielen und töteten Artgenossen der benachbarten Gruppe, bis sie diese völlig ausgelöscht hatten.

Vom Menschen wissen wir, dass eine gewalttätige, lieblose Kindheit die Hassbereitschaft im späteren Leben erhöhen kann. Ist das bei Tieren auch so?

Auch im Tierreich können Umwelteinflüsse und intensive Erlebnisse die Gehirnentwicklung in frühen Jahren prägen und so das Verhalten im späteren Leben formen. Zum Beispiel haben erwachsene Ratten weniger Angst, wenn sie von der Mutter nach der Geburt ausgiebig umsorgt wurden, und männliche Meerschweinchen sind gegenüber Rivalen aggressiver, wenn während der Pubertät der Kontakt zu anderen Männchen fehlte.

Was passiert beim Hassen auf körperlicher Ebene?

Oft ist das Mitgefühl für das Opfer stark gehemmt. Dabei spielt der Frontallappen im Gehirn, der auch Neid und Gier steuert, eine wichtige Rolle. Bei aggressiven Konflikten sind zudem oftmals das Stresshormon Cortisol und die Sexualhormone Testosteron und Östradiol beteiligt.

Was unterscheidet Hass bei Mensch und Tier?

Der Mensch kann seine Emotionen sehr bewusst und kritisch wahrnehmen und beeinflussen. Er kann die Motive und Handlungen anderer Menschen durchschauen und hinterfragen und auch Hass auf Personen empfinden, die er gar nicht kennt, indem er Vorurteile übernimmt und sich aufhetzen lässt, zum Beispiel durch Hassbotschaften im Internet.

Welche biologischen Nachteile hat der Hass?

Von aggressiven Dauerkonflikten ist bekannt, dass sie viel Energie kosten und die Gesundheit und das Wohlbefinden massiv beeinträchtigen. Als Antrieb für ein solches Verhalten kann Hass diese Auswirkungen auf Dauer verstärken.

Und welchen biologischen Nutzen könnte Hass haben?

Die Evolution hat Emotionen vermutlich deshalb hervorgebracht, weil sie die Überlebenschancen erhöhen und die Fortpflanzung erleichtern. Das betrifft auch die negativen Emotionen.

Dann wäre Hass eine Art Survival-Strategie?

Es mag überraschend klingen, aber negative Emotionen können auch vorteilhaft sein. Angst versetzt uns bei Gefahr in Alarmbereitschaft und bereitet uns auf Flucht vor. Hass richtet sich gegen vermeintlich gefährliche Gegner, mit dem Ziel, sie zu schädigen, zu vertreiben oder zu vernichten. Davon profitieren auch Gemeinschaften: Feindbilder schweißen die Mitglieder einer Gruppe zusammen und stärken das Zugehörigkeitsgefühl, was beim Überleben hilft.

Sollte sich herausstellen, dass Tiere Hass besser kontrollieren können als der Mensch: Wie sinnvoll wäre es, von Tieren zu lernen?

Ich halte es für bedenklich, aus Erkenntnissen über tierisches Fühlen und Verhalten Handlungsempfehlungen für uns Menschen abzuleiten. Ein Tier verhält sich grundsätzlich so, dass es seine Gene möglichst erfolgreich an die nächste Generation weitergeben kann. Wenn ihm Hass Vorteile verschafft - warum sollte es diesen Hass dann kontrollieren? Wir Menschen können unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen bewusst und überlegt beeinflussen. Wir kennen Moral, Schuld und Skrupel. Wenn wir gehässig werden, können wir etwas dagegen tun, indem wir uns zum Beispiel ablenken, die Perspektive wechseln oder versuchen, die Gegenseite zu verstehen.