Fashion Week: Gucci lässt es funkeln, Moschino will Frieden

Mode

Fashion Week: Gucci lässt es funkeln, Moschino will Frieden

Mailand / Lesedauer: 1 min

Guccis Vision der Looks im kommenden Herbst und Winter: sexy und glamourös. (Foto: Luca Bruno/AP/dpa )

Was trägt man diesen Herbst und Winter? Einen Einblick in die Looks 2024/25 bieten Modelabel auf der Fashion Week.