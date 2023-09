Familienreise nach Burghausen: Willkommen beim Waldrapp

Gemächlich schreiten die drei Alpakas auf dem Feldweg entlang. Neben ihnen biegen sich die Weizenähren im Wind. Plötzlich bleiben die Tiere stehen. Kasper, das erste Tier der Kolonne, entscheidet sich für das saftige Gras am Wegesrand. Und wenn ein Tier stehen bleibt, bleiben alle stehen. Dann braucht es Geduld und gutes Zureden. Das vermittelt Christian Liebhart gleich als Erstes den Familien, die bei ihm eine Alpakawanderung gebucht haben. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er den Erlebnisbauernhof Hennetsberg im oberbayerischen Niederbergkirchen und bietet Wanderungen und Kuschelzeit mit Alpakas an. Und während Kinder und Eltern die anfängliche Unsicherheit den Alpakas gegenüber ablegen, lassen sich auch die Tiere an der Leine immer leichter führen.

Ebenfalls zu Fuß — allerdings ohne Alpakas — geht es auf die 1051 Meter lange Burg zu Burghausen. Sie thront auf einer Anhöhe über der Stadt und ist die längste Burg der Welt — und somit ein Muss auf einer Reise durch Oberbayern. Bayerns Ferienregion Nummer 1 hat mit München als Landeshauptstadt im Westen, dem Chiemsee als Tourismusmagneten im Süden und Salzburg als grenznahe Tourismusstadt im Nachbarland Österreich viel zu bieten.

Weniger beachtet und deshalb ein echter Geheimtipp ist die Urlaubsregion Salzach–Inn im Nordosten Oberbayerns, die zum grenzüberschreitenden Entdeckerviertel gehört. Sehenswert sind neben der Burg in Burghausen das Wallfahrtszentrum Altötting und die Handelsstadt Mühldorf am Inn. Dazu bieten viele Rad– und Wanderwege, Flusslandschaften, kleine Handwerksbrauereien und urige Biergärten Abwechslung.

Highlight: die längste Burg der Welt

Die längste Burg der Welt ist aber das Highlight der Region. Sie ist Zeugin einer mehr als tausendjährigen Geschichte. Zu ihren Füßen fließt die Salzach. Sie bescherte Burghausen mehrere Jahrhunderte lang stattliche Einnahmen durch den Handel mit Salz aus dem österreichischen Hallein. Nicht umsonst spricht man auch vom weißen Gold. Im 13. Jahrhundert begann endgültig der politische und wirtschaftliche Aufschwung als zweite Residenz der niederbayerischen Herzöge. Im 16. Jahrhundert führten Brände, Erbfolgekriege und die Einführung eines herzoglichen Salzmonopols zum wirtschaftlichen Niedergang der Stadt.

Doch nicht nur Mittelalterfans kommen auf der Burg auf ihre Kosten, sondern auch Kunstinteressierte. Mit dem Fotomuseum, dem staatlichen Burgmuseum und dem Stadtmuseum beherbergt sie drei Museen. Neben den Führungen gibt es ein spezielles Angebot für Familien mit Kindern. Das Burgrätsel „Die verlorene Liste“ schickt Kinder auf eine Schnitzeljagd durch die Burg. An mehr als 13 Stationen können sie nicht nur ihre detektivischen Fähigkeiten an den Tag legen, sondern auch die Burg spielerisch entdecken und ganz nebenbei etwas lernen.

Und wer nebenbei seinen Blick durch die Landschaft schweifen lässt, entdeckt vielleicht einen Waldrapp. Der etwa gänsegroße Vogel ist vom Aussterben bedroht. Burghausen engagiert sich gemeinsam mit anderen Städten im Alpenraum, den Vogel wiederanzusiedeln. Von April bis August halten sich die Tiere in Burghausen auf, wo sie ihre Brut aufziehen. Wer sie vor Ort verpasst, kann sie mit der App „Animal tracker“ auf der Reise in ihr Winter– beziehungsweise Sommerquartier verfolgen.

Mit den Plättenbooten auf der Salzach

Den besten Blick auf die Burg bietet allerdings nicht ein Spaziergang durch die Burg selbst, sondern eine Schiffsfahrt auf der Salzach. Auf den Plätten, den früheren Salzkähnen, wurde im Mittelalter das weiße Gold von Hallein nach Burghausen transportiert. Heutzutage schippern die Plätten Touristen auf der Salzach.

Nur fünf Kilometer von Burghausen entfernt befindet sich das Kloster Raitenhaslach mit der Wallfahrtskirche Marienberg, ein idyllisch gelegenes Barockjuwel.

Ebenfalls eine lange Tradition hat die Stadt Mühldorf am Inn. Sie war lange Zeit sogar eine Exklave der Erzdiözese Salzburg. Die Altstadt ist geprägt von der traditionellen Inn–Salzach–Bauweise. Dabei sind die Außenwände der Häuser höher als das eigentliche Dach. Die bunten Fassaden mit ihren Arkaden bilden ein kunstvolles Gesamtbild. Das älteste Bauwerk ist der Nagelschmiedturm, auch Münchner Tor genannt, am Eingang der Altstadt. Das 30 Meter hohe Bauwerk kann man heute noch besteigen. Er beherbergt Turmuhrenwerke aus verschiedenen Epochen und bietet einen Blick auf die Altstadt und bei gutem Wetter sogar bis hin zu den Alpen.

Mit den Pilgern nach Altötting

Weiter geht die historische Reise in Altötting. Die Stadt gilt seit mehr als 1250 Jahren als geistliches Zentrum Bayerns und seit mehr als 500 Jahren als bedeutendster Marienwallfahrtsort im deutschsprachigen Raum. Der Altöttinger Kapellplatz ist das Zentrum der Stadt und der Wallfahrt. Rund 1,3 Millionen Pilger und Besucher schauen sich laut dem örtlichen Tourismusverband jedes Jahr die Gnadenkapelle an. Wer sich also abseits der Touristenhotsports München und dem Chiemsee auf eine Reise durch Oberbayern begibt, bekommt Geschichte, Kultur, Genuss und Aktivitäten für die gesamte Familie. Und das auf eine angenehm entspannte Art und Weise.

Auf dem Erlebnisbauernhof von Christian Liebhart haben die Kinder ihre Alpakas nach der zweistündigen Tour wieder wohlbehalten in ihr Gehege gebracht. Zum Abschluss gibt es noch etwas Kuschelzeit mit Kasper und Co., bevor sich die Kinder von ihren lieb gewonnenen Weggefährten verabschieden müssen.

Weitere Informationen unter www.inn-salzach.com