Sei einfach nur schön!

Als Kind musste ich eigentlich nie Verantwortung übernehmen. Ich wurde von den unbequemen Seiten des Lebens abgeschottet. „Sei einfach nur schön!“ war etwas, was ich oft zu hören bekam. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dies die einzige Aufgabe war, die mir übertragen wurde. Schön sein, nicht stark oder eigenständig, nur schön sein. Da ich damals noch sehr jung war, als es beruflich mit uns richtig losging, wollte man mich wohl beschützen vor der Welt da draußen. Doch tut man einem Kind keinen Gefallen, wenn man es vor der Realität beschützt, es aber eigentlich davon abschottet und ihm dadurch zunehmende Verantwortung abnimmt. Wie soll man so eigenständig heranwachsen?

Kann man nicht schön und eigenständig und dadurch auch stark sein? Heute kann ich sagen: doch, man kann! Viel war es nicht, was ich wollte: selbst entscheiden, in bestimmten Bereichen mitentscheiden und neben meinem Fulltime-Job auch Zeit für mich haben, um auszugehen, gleichaltrige Menschen kennenzulernen und bestenfalls Freundschaften aufzubauen. Ich spüre es heute fast täglich, dass meine individuelle Entwicklung lange Zeit auf der Strecke geblieben ist, dass ich noch so viel zu lernen habe. Aber vielleicht ist das ja auch ganz normal in meinem Fall. Keine Frage: Wohl fühlte ich mich schon hinter meiner schönen Kulisse, in meinem Job und mit allem, was dadurch passierte. Ich kannte es ja auch nicht anders. Doch meine Versuche, parallel dazu erwachsen zu werden, wurden immer wieder abgeblockt. Statt zu streiten, verkroch ich mich in meinem Schneckenhaus.

Nach einiger Zeit fasste ich wieder Mut, dort herauszukommen, um schon bald mit Anlauf erneut zu versuchen, Entscheidungen zu treffen und durchzuboxen – für mich. Doch wiederholt wurde ich nicht gehört und ich fand mich schneller wieder in meinem Schneckenhaus, als ich denken konnte. Unterstützung bei meinen Versuchen gab es nicht, von niemandem. Dass so ein Teufelskreis, aus dem man nicht rausfindet, immer wieder enttäuscht, tief frustriert und irgendwann auch krank machen kann, seelisch wie körperlich, scheint wohl unausweichlich.

Schönheit und Fassade

Als ich endlich an dem notwendigen Punkt angelangt war, mich kritisch mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, habe ich etwas getan, was sich wahrscheinlich zunächst seltsam anhört: Ich habe mir das alte Buch von Jacob und Wilhelm Grimm geschnappt, das in meinem Regal steht, und das Märchen von Schneewittchen gelesen. Das Schneewittchen ist so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz.

So wunderschön es nach außen hin ist, so ein guter Mensch mit guten Werten ist es auch im Inneren. Schneewittchen ist eine perfekte Frau. Aber sie ist – das ist mir erst jetzt als erwachsene Frau aufgefallen – kein Charakterkopf. Sie ist nicht individuell, eigenwillig, sie eckt nirgends an. Schneewittchen ist das Klischee einer heilen Welt und in die passt sie auch hervorragend: in eine Welt, in der am Ende alles wieder gut ist. Warum aber hatten mir meine Eltern den Spitznamen „Schneewittchen“ gegeben, als ich ein Kind war? Hatte dieser Name überhaupt jemals wirklich zu mir gepasst? Ich hatte als Kind nicht nur dunkelbraune Kulleraugen, sondern wie Schneewittchen lange dunkle Haare, die mir bis zu den Oberschenkeln reichten. Mein Teint war hell, wie der von Schneewittchen, weswegen das Rot meiner Lippen dann besonders ins Auge stach.

Ich war ein zartes Mädchen, das eine vollkommen unbeschwerte Kindheit hatte. Alle Schwierigkeiten, die das Leben so mit sich bringt, wurden mir aus dem Weg geräumt. Mir wurde alles abgenommen, was mich Mühe und Energie gekostet hätte. Das war einerseits sehr angenehm, aber es schottete mich auf gewisse Weise auch vom realen Leben ab. Das kann ich ohne Vorwurf sagen, denn eine schöne Kindheit ist nicht selbstverständlich! Wie die Märchenfigur Schneewittchen war ich nach außen hin geradezu ideal. Innerlich war ich in einer Traumwelt gefangen, in der es nie etwas Böses gab und die mich mit guten Eigenschaften wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit ausgestattet hatte.

Schneewittchen und ich: War der Name wirklich passend? Nur auf den ersten Blick. Meine Eltern hatten sich bei meinem Spitznamen natürlich nicht so viele Gedanken gemacht. Aber ist es nicht doch so, dass man als Kind allen Erwartungen und den Bildern, die Menschen von außen haben, entsprechen möchte?

Auch bei Schneewittchen im Märchen läuft nicht alles rund, weil ihm seine Schönheit eines Tages zum Verhängnis wird. Seine Stiefmutter kann es nämlich nicht ertragen, dass Schneewittchen schöner ist als sie selbst. Schneewittchen lebt inzwischen bei den sieben Zwergen, aber seine böse Stiefmutter kommt als Krämerin verkleidet vorbei und schenkt ihm einen vergifteten Apfel. Ich habe keine böse Stiefmutter, mein Leben wurde niemals in irgendeiner Art und Weise wie jenes von Schneewittchen bedroht. Aber ich hatte dennoch einen durchaus realen Feind: meine Krankheit – die Neurodermitis, die mich von der Geburt an begleitete. Es ist doch so wie überall im Leben. Es gibt nicht nur das Schlechte und Bedrängende von außen, sondern auch die Abgründe, Krankheiten und schlechten Gedanken in dir.

Bisweilen wäre mir eine böse Stiefmutter lieber gewesen als das undefinierbare Etwas, das mich mit Juckreiz, Ausschlag und Eiterpickeln plagte. Klar, das Schminken vor Auftritten gehörte zu meinem Job. Damit kam ich wunderbar klar. Doch nun musste ich mit den zahlreichen Mitteln, die wir Frauen so nutzen können, eine Fassade der Schönheit aufrechterhalten, die es so durch meine Krankheit auf natürliche Weise nicht mehr gab. In diesen Zeiten konnte ich nicht einfach Schneewittchen sein. Ich musste mich zuerst mit Make-up zukleistern, bevor ich öffentlich in Erscheinung treten konnte. Ich erinnere mich noch an viele private Bilder, die man ungeschminkt von mir machte. Manchmal sah ich dabei ungeschminkt nicht mehr wie die Schöne aus, sondern viel mehr wie das Biest. Das fühlte ich dann auch so!

Mir ist deshalb jetzt nach dem Lesen von Schneewittchen bewusst geworden, dass ich mich in einem ganz bestimmten Punkt immer von ihm unterschieden habe: mein wunderschönes Äußeres und mein Inneres harmonierten nicht so gut miteinander, wie ich es geglaubt hatte. Meine Neurodermitis war ein sicheres Zeichen dafür, dass ich mich nicht wohlfühlte in meinem Körper. In der Pubertät verschwand meine Neurodermitis dann, um einer Lebensmittelallergie Platz zu schaffen. Als ich schließlich erwachsen war, kam die Neurodermitis zurück. Mein Körper zeigte mir immer noch, dass irgendwas nicht stimmte, aber ich hatte damals keine Ahnung, was das sein sollte. Wir können Krankheiten nicht bis ins Kleinste verstehen und erklären. Ich bin auch keine Ärztin. Doch es gibt natürlich einen Zusammenhang mit dem eigenen Lebensstil.

Die Neurodermitis war die Disharmonie in meinem Leben. Dagegen steht die Magersucht, die mich auch lange Zeit plagte, für die unbedingte Suche nach Freiheit und Selbstständigkeit. Wie es zu alldem kam, beschreibe ich in den nächsten Seiten. Mein Leben wurde in dieser Zeit streng von anderen Menschen organisiert, weil man es gut mit mir meinte und weil man nur mein Bestes wollte. Darin liegt die Tragik dieser Jahre: Alle meinten es ja nur gut und ich litt daran, wie ohnmächtig in Watte eingepackt zu sein. Wer so lebt, dem tut jede Berührung mit der Außenwelt weh, der hat keine Schutzschicht, auf die er sich verlassen kann.

Als Kind war ich brav, gehorchte und vertraute. Ich eckte nicht an. Ich wollte nur, dass man stolz auf mich war. Als Teenager wuchsen in mir ganz normale Wünsche: Klamotten selbst aussuchen, Verantwortung für das eigene Tun übernehmen, die Außenwelt kennenlernen, Freunde treffen. Allein schon beim Thema Klamotten: Wie soll man seinen eigenen Kleidungsstil entwickeln, wenn man sich nicht ausprobieren kann oder darf? Es gehört doch zum Reifeprozess eines Heranwachsenden, dass man bei allem Tun auch mal danebengreift, einen Fehler macht. All das gehört dazu, um herauszufinden, wer man ist, was zu einem passt und was nicht. Wer hatte in so jungen Jahren einen Stylisten um sich? Ich.

Oder sich mit Freunden treffen. Bei 200 Auftritten im Jahr und neben der Schule sehr schwierig zu realisieren. Mit 18 Jahren einfach mal mit einem Auto wegzufahren, gab es für mich nicht. In meinem Leben war alles durchgetaktet. Die normalsten Alltagsprobleme habe ich nicht mitbekommen und somit auch nie kennengelernt. All das hielt man von mir fern. Es hieß immer: Ich sollte mich aufs Wesentliche konzentrieren und das war mein Job. War lieb gemeint. Aber lieb gemeint ist nicht immer gut gemacht – wie in meinem Fall. Im Nachhinein wünsche ich mir mehr Eigenverantwortung. So hätte ich vielleicht leichter in meine wahre Rolle reinwachsen und zu mir selbst finden können.

Persönliche Entwicklung hätte mir gutgetan. Stattdessen habe ich nur eine Möglichkeit zur Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gesehen. Ich konnte wählen, was und wie viel ich essen wollte oder auch nicht. Es mag komisch klingen, aber hier hat mir keiner reingeredet. Essen war für mich immer ein Stück Freiheit. Vielleicht die größte Freiheit, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt erleben durfte. Mir ging es nicht darum, ob etwas lecker schmeckt, oder nicht. Es waren die einzigen Inseln im Tagesverlauf, auf denen mein Ja oder Nein zählte. Auch hier schwingt in meinen Erinnerungen keine Anklage mit – nur eben die Tragik, dass ich am meisten darunter litt, vollkommen umsorgt zu werden.

Zu der Magersucht in meinen jüngeren Lebensjahren kam noch mein Babyspeck dazu, der anfing, mich extrem zu stören. Die Show-Branche – eine perfekte Glitzerwelt, in der Babyspeck keinen Platz hat.

Meine Schwester hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine weibliche schlanke Figur. Sie war eben auch ein paar Jahre älter als ich, ihr Babyspeck hatte sich schon verwachsen, wie man so schön sagt. Bei mir hingegen war von einer Frau noch nicht viel zu sehen. Meine Figur war eher, wie soll ich das treffend sagen, linear, also geradlinig. Ich begann, jede Delle und jedes Gramm Fett als störend zu empfinden, während ich dabei zu meiner Schwester aufblickte. Ich war es ja von klein auf gewohnt, mich immer mit ihr zu vergleichen. Und dann trugen wir lange Zeit auch noch die gleichen Klamotten. Wie soll man da eine eigene Identität entwickeln, sich individuell oder sogar einzigartig fühlen. Ich habe uns immer verglichen. Ein typisches Geschwisterdilemma, das bei uns aber noch viel größere Ausmaße angenommen hat als sonst üblich, denn zudem hat man uns auch immer von allen Seiten verglichen. Lange Zeit wurden wir regelrecht zu Zwillingen gestylt, was wir aber nie waren, denn wir waren und sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht.

Der Vergleich unter Geschwistern war das eine. Das andere waren die Zweifel. Vor allem wollte ich nicht mehr an meinem Körper zweifeln müssen. Wenn du auf der Bühne stehst und dich nicht hundertprozentig wohlfühlst, frisst dich das mit der Zeit auf. Unfreiheit und Selbstzweifel wurden für mich zu einer toxischen Mischung, die letztlich zu einer Essstörung führte. Zuerst war es die Macht, die ich auslebte, selbst zu entscheiden, was ich esse, wann ich was esse und wie viel ich esse. Nur ich selbst konnte das festlegen, sonst niemand. Das war ein gutes Gefühl. So begann ich, auf meine Ernährung zu achten. Mein neues Essverhalten hatte positive Auswirkungen auf meinen Körper. Ich verlor nicht nur Gewicht, sondern fühlte mich auch fitter als jemals zuvor. Der Zeitpunkt, an dem meine Ernährungsweise schließlich vom Positiven ins Negative kippte, war ein schleichender Prozess und der Übergang so fließend, dass ich ihn nicht bemerkte.

Ich wollte den perfekten Körper

Ich träumte davon, so zierlich wie eine Tänzerin auszusehen und auch so begnadet tanzen zu können. Es blieb lange bei diesem Traum, denn Tanzen lernen war in unserer Heimat nicht möglich. Statt eventuell zum Ballettunterricht gehen zu können, gab es die Option, einem Fußball-, Feuerwehr- und Musikverein beizutreten. Das war in unserer Region jederzeit möglich. Aber Tanzen? Nirgends in der Nähe ein Tanzlehrer. Also träumte ich weiter vom Tanzen und bewunderte dabei auch das Deutsche Fernsehballett. Wenn ich schon nicht tanzen lernen kann, dann will ich wenigstens so aussehen wie eine Tänzerin. Doch umso mehr ich eine Verwandlung erzwingen wollte und umso mehr ich selbst nach Schönheit und Perfektion strebte, desto weiter entfernte sich mein Traum vom perfekten Körper. Perfektion ist immer nur Einbildung und unerreichbar. Aber als junges Mädchen versteht man das nicht und läuft in die Falle, die man sich jeden Tag selbst stellt.

Irgendwann kam ich an einen Punkt, da konnte ich selbst dann nichts mehr essen, wenn ich es wollte. Es war wie eine innere Stimme, die mir immer wieder einflößte: Ich bin nicht okay! Anfangs zählte ich noch die Kalorien. Das ging dann so weit, dass ich sogar ein schlechtes Gewissen bekam, wenn ich mal etwas aß. Auch der Spiegel täuschte mich. Beim Blick hinein sah ich keine magere Person mit 43 Kilo. Ich sah immer meine Schwachstellen. Ich musste doch perfekt sein. Eben wie eine Tänzerin. Ich befand mich in einer Spirale, die sich immer weiter nach unten drehte.

Mittendrin war diese schreckliche innere Stimme, die mich hungern ließ, die mich peinigte, wenn ich etwas mehr Nahrung zu mir nahm. Durch meinen Job wurde ich immer wieder zum Essen eingeladen. Essen gehört zur Gesellschaft. Hat man dann aber Essstörungen wie ich seinerzeit, gehört man nicht mehr dazu. Diese sozialen Zwänge führten dazu, dass meine Essstörungen, die ich zweifelsfrei hatte, zu einer Bulimie führten. Ich täuschte normales Essverhalten vor, um mich danach über der nächsten Toilette zu übergeben, denn zu viel essen durfte ich nicht, wie mich die innere Stimme stets maßregelte. All das wurde schon bald zu einer Sucht, die einem befreundeten Arzt allmählich auffiel. Der informierte meine Eltern.

Was mich aber mehr und mehr weggebracht hat von der Bulimie und auch von der Magersucht war eine analoge Körperwaage, deren Anzeige nicht korrekt war, was ich aber nicht wusste. Sie hat einfach immer weniger Kilogramm angezeigt, als ich tatsächlich gewogen habe. Das ermutigte mich, wieder mehr zu essen – sehr zur Zufriedenheit der inneren Stimme. Zum anderen hat mir hier und in meinem Leben auch die Liebe geholfen, diese Krisen zu überstehen, wobei die Liebe selbst auch einige weitere Krisen nach sich zog. Darüber werde ich in einem späteren Kapitel mehr erzählen. Was ich rückblickend festgestellt habe, ist, dass jede Sucht eine Suche nach irgendetwas ist. Die Aufgabe für die Betroffenen ist, das zu finden, nach was man sucht. Bei mir war es die Suche nach Freiheit und Liebe, nach dem Gefühl: Ich bin okay genauso, wie ich bin. Neben meiner Magersucht setzte mir auch meine Neurodermitis sehr zu. Wer mich kannte, der sah mir von Kopf bis Fuß nicht nur meine Krankheit an, sondern auch meine psychischen Probleme. Ich bin in diesen Jahren – es war so zwischen 1997 und 2007 – weitestgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, aber offensichtlich für meine Familie und Freunde, in einen Abgrund gerutscht.

Damals war es das Wichtigste, den Schein zu wahren und den normalen Alltag auf den Musikbühnen aufrechtzuerhalten, denn die Bühne war schon immer meine Leidenschaft, mein Leben. Und da sollten auch körperliche und seelische Krankheiten nichts daran ändern. Natürlich habe ich mich auch verschiedenen Ärzten anvertraut, die mir, wie es die Schulmedizin so lehrt, schnell und einfach Kortison und weitere Tabletten verschrieben hatten, ungeachtet aller Nebenwirkungen. Die Ärzte pumpten mich regelrecht voll mit Medikamenten gegen meine Neurodermitis. Gleichzeitig versicherten sie mir, dass ich niemals gesund werden würde.

Eine Folge dieser Nebenwirkungen: Haarausfall! Ich litt bei jedem Blick in den Spiegel. Als mir etwa die Hälfte meiner Haare ausgefallen war, ließ ich mir Extensions einflechten. Ein Schritt, der meiner Seele spürbar guttat. Diese Schwarzmalerei einiger Ärzte – ich würde niemals gesund werden – war es, die mir wohl am meisten zusetzte.

Heute rate ich allen jungen Menschen, scheinbare Ausweglosigkeiten nicht einfach hinzunehmen. Wenn wir auch nichts ändern können mit unserer Willenskraft, so können wir doch unseren Blick auf die Welt ändern. Und ändern wir dadurch für uns nicht auch die Welt? Ich habe das so jedenfalls erfahren dürfen. Ärzte haben mir versichert, ich würde in Zukunft nicht mehr gesund werden. Das nervte mich irgendwann so sehr, dass ich beschloss, mich selbst zu heilen – mit meinen Mitteln. Ich nahm den Aktenordner mit meinen Krankenberichten und entfernte das Rückenetikett mit dem Wort „Krankheit“, um es gegen ein neues Etikett auszutauschen, auf dem „Gesundheit“ stand. Das klingt einfach? Ist es aber nicht.

Es dauert seine Zeit, bis du aufhörst, gegen eine Krankheit zu kämpfen und anfängst, für deine Gesundheit einzutreten. Als ich das erreicht hatte, entstand vor meinen Augen wieder ein klares Ziel. Ich konnte mich in besseren Zeiten am Fortschritt meiner Genesung erfreuen. Ich hörte auf, mich über mein Schicksal zu ärgern, und nahm es selbst in die Hand. Ich begriff meine Krankheit als Herausforderung, die mir auferlegt worden war, um sie zu bekämpfen. Es war keine Strafe mehr, sondern eine Aufgabe, die ich für mich lösen musste.

Irgendwie kämpfte ich aber auch für viele andere kranke Menschen auf dieser Welt, die nicht die Kraft hatten, zu der ich zwischenzeitlich gekommen war. Das gab dem Ganzen einen Sinn und ein Ziel: Ich werde gesund und helfe dann mit meiner Erfahrung anderen, womöglich auch gesund zu werden. Mit diesem Buch will ich Betroffenen Mut zusprechen und mitteilen: Neurodermitis und Magersucht sind nichts Typisches für mich und alle anderen Betroffenen. Diese Krankheiten sind nicht für mich erschaffen worden und ich auch nicht für sie. Mit dieser Erkenntnis im Kopf konnte ich wieder leben, richtig leben, mich auf die Suche nach Glück und Erfolg machen. Ich wusste: Ich schaffe das, weil ich stark bin und einen eigenen Willen habe! Ich bin nicht Schneewittchen! Ich bin so viel mehr als nur meine äußere Schönheit!

