Die Nachricht dürfte viele Fans überraschen: Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat der Meßkircher Schlagersängerin Alexandra Hofmann mitteilen lassen, dass ihre Bewerbung für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) abgelehnt wurde. „Es ist schade, aber das Leben geht weiter“, sagt Hofmann der „Schwäbischen Zeitung“.

Der NDR hatte sich aus 693 Bewerbungen für die folgenden acht Sänger bzw. Bands entschieden: Max Mutzke, Galant, Isaak, Leona, Bodine Monet, NinetyNine, Marie Reim und Ryk. Alle singen am 16. Februar bei „Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024“ um das Ticket für den ESC im schwedischen Malmö. Wie die Kandidaten ausgewählt wurden, ließ der NDR offen. Ein weiterer Starter wird über das neue TV-Format „Ich will zum ESC“ gesucht, an dem 15 Gesangstalente in der ARD-Mediathek teilnehmen.

Trotzdem noch Chance für Hofmann

Trotz der Absage gibt’s noch eine Chance für Hofmann auf einen Auftritt in Malmö. „Es kann sein, dass Alexandra gemeinsam mit Jørgen Olsen einen Song außerhalb des Wettbewerbs performed“, sagt Hofmann-Manager Ray Schnutenhaus, „wir sind diesbezüglich mit dem Veranstalter im Gespräch.“ Olsen hatte den letzten ESC in Schweden mit den Olsen-Brothers im Jahr 2000 gewonnen.

Die meisten Künster, die beim deutschen Vorentscheid antreten, sind eher unbekannt. Ein Name sticht allerdings heraus: Max Mutzke. Er hatte den Wettbewerb vor 20 Jahren gewonnen und wurde Achter beim Finale. Etwas bekannter ist auch Marie Reim, die Tochter der beiden Schlagerstars Matthias Reim und Michelle. Der deutsche Vorentscheid wird am 16. Februar live ab 22.05 Uhr im Ersten übertragen. Moderatorin ist Barbara Schöneberger. Wer Deutschland beim ESC-Finale in Malmö vertritt, entscheidet ein Publikums-Voting und eine internationale Fachjury.