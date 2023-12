Die Pisa-Einstufung sind für das Bildungssystem ungefähr das, was für den Autofahrer der Tüv-Bericht ist. Die jüngsten Ergebnisse lesen sich dann also wie folgt: „Unsere Sachverständigen haben an Ihrem Schulsystem Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Bildungsgefährdung führen. Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.“ Vor diesem Hintergrund ist klar, dass der Begriff Pisa nicht zufällig gewählt ist. Denn die Schieflage des Turms in Norditalien entspricht ungefähr jener in unseren Klassenzimmern.

Dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder das Gendern an Schulen verbieten lassen will, wird die Misere nicht beheben. Das Weglassen von Gender-Sternchen führt ja noch lange nicht zu einer 1 mit Sternchen im Bildungssystem. Mit so altmodischen Ideen, wie der verstärkten Einstellung von Lehrkräften will Söder niemanden langweilen.

Dass die Digitalisierung auch kein Allheilmittel ist, legen die Pisa-Ergebnisse aus Skandinavien nahe. Auch dort scheint man klassisches Lernen nicht durchs Glotzen auf Smartphones oder Tablets ersetzen zu können. In Estland wohnen derzeit die klügsten Schüler Europas. Dort gibt es drei Monate Sommerferien, was des Rätsels Lösung sein könnte. Denn wer seltener in der Schule ist, kann auch weniger schlechte Noten schreiben. Daher plädieren wir für Sommerferien von März bis Oktober, dann klappt’s auch mit Pisa. (nyf)