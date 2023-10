Gülden glänzt uns der farbenfrohe Herbst ins Gemüt. Die fallenden Blätter ‐ fast glühend verfärbt ‐ erinnern uns an die Vergänglichkeit alles Irdischen, wie sie so von den Bäumen tanzen. Und während es also vor lauter gelber Blätter zu wimmeln beginnt, geht’s bei Luca Stöckl aus Tapfheim im Bayerischen ebenfalls herbstlich zu. Allerdings tanzt bei dem jungen Mann nichts, noch wimmelt irgendwas. Im Gegenteil. Stöckls Objekt der Begierde ist 1041,5 Kilo schwer und ohne Kran kaum von der Stelle zu bewegen. Die Rede ist von seinem unförmigen Herbstgemüse, welches in Ludwigsburg zum schwersten Kürbis Europas gekürt wurde. Die Frage ist nun, was mit dem Koloss geschehen soll. Man könnte ihn freilich aushöhlen und gruselig zur Fratze schnitzen und damit halbe Stadtteile entvölkern, weil die Bewohner bei solcher Größe weniger einen Kürbis als eine Monstrosität erwarten.

Essen wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wobei die Erfahrung lehrt, dass ja meistens junges und zartes Gemüse am besten schmeckt. Gegessenwerden steht für das Riesending aber ohnehin nicht zur Debatte. Denn im Rahmen der Kürbisausstellung in Ludwigsburg wird es noch bis November dort zu bewundern sein. Was danach geschieht, wird davon abhängen, ob der Kürbis dann noch ganz frisch ist. Man könnte aus ihm ungefähr 1500 Liter Cremesuppe zubereiten, sofern man einen Topf findet, der groß genug ist. (nyf)