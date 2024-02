Erhöhte Ausbruchsgefahr in isländischem Vulkangebiet

Vulkane

Reykjavik / Lesedauer: 1 min

Magma strömt bei einem vergangenen vulkanischen Ausbruch in der Nähe von Grindavík aus einer Erdspalte. (Foto: Icelandic Civil Protection Dept/ZUMA Press Wire/dpa )

Immer wieder hat es in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik in den vergangenen Jahren spektakuläre Eruptionen gegeben. Nun warnt die zuständige Wetterbehörde: Bald schon könnte es wieder so weit sein.