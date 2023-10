Entwarnung: Stuttgarter Hauptbahnhof wieder geöffnet

Nach einer vermeintlichen Bedrohungslage am Stuttgarter Hauptbahnhof hat die Polizei Entwarnung gegeben. Der Einsatz sei beendet worden, der Zugverkehr werde nun wieder aufgenommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag in Stuttgart.

„Die Bedrohungslage hat sich als nicht real erwiesen“.“ Einsatzkräfte hätten den Bahnhof unter anderem nach gefährlichen Gegenständen durchsucht, dabei aber nichts gefunden. Zuvor sei bei der Notrufleitstelle eine Drohung eingegangen. Zum genauen Inhalt dieser Drohung wollte sich der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.