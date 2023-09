Am Ende brannte der überlebensgroße Holzmann doch. Zwei Tage später als geplant und mit gedämpfter Stimmung der „Burners“, wie sich die Teilnehmer des Festivals in der Wüste von Nevada nennen. Viele waren in Gedanken schon auf dem Heimweg, nachdem sie tagelang in der „Black Rock City“ festsaßen. Unfreiwillig. Starkregen hatte die temporäre Hauptstadt der Hippen und Coolen in ein Meer aus Matsch verwandelt.

Die Organisatoren des „Burning–Man“-Festivals wiesen die Teilnehmer an, „Schutz zu suchen, Lebensmittel und Wasser zu sparen“. Gleichzeitig sperrten sie die Zufahrtswege, über die der Treck bis zur nächsten Kleinstadt unter normalen Bedingungen mehr als zwei Stunden dauert. Nichts ging mehr, auch auf dem provisorischen Flughafen, auf dem in der Vergangenheit Super–Reiche wie Mark Zuckerberg, Paris Hilton oder Elon Musk einschwebten.

Großes Gemeinschaftsgefühl

Von dem Tesla–Chef, einem regelmäßigen Teilnehmer, war diesmal übrigens weit und breit nichts zu sehen. Promis, die dem Schlamm zu entkommen versuchten, wie DJ Diplo, der Komiker Chris Rock oder Barack Obamas ehemaliger Justiziar im Weißen Haus, Neal Katyal, steckten unter miserablen Bedingungen fest, inklusive mit Fäkalien überquellenden Porta–Potties.

„Das ist das beste Burning Man Festival, an dem ich jemals teilgenommen hatte“, behauptet Fausto Zapata gegenüber einem amerikanischen Reporter vor Ort, der ihn nach seiner Stimmung gefragt hatte. Er hätte zu keinem Zeitpunkt erwogen, das auch „Playa“ genannte Gelände zu verlassen. „Die Leute haben eine Katastrophe erwartet und Gemeinschaft gefunden“, idealisiert der 51–jährige aus Los Angeles das Geschehen. „Schließlich geht es bei Burning Man um radikale Eigenständigkeit.“

Biden informiert

Theoretisch mindestens. In der Praxis standen die lokalen Behörden Stand–by, in Not geratene Burner zu retten. Warum es dennoch einen Toten zu beklagen gibt, wird untersucht. Helfer errichteten zusätzliche Mobilfunk–Türme, damit die Gestrandeten ihre Lieben daheim oder Arbeitgeber anrufen konnten. Sogar US–Präsident Joe Biden erhielt regelmäßige Unterrichtungen über das Wohlergehen der Burners.

Für 575 Dollar für das Einzelticket durften die Teilnehmer — überwiegend wohlbetucht und weiß — etwas erwarten. Laut einer Festival–Statistik verdient jeder Zweite mehr als 100.000 Dollar im Jahr, 16 Prozent machten dreimal so viel.

Andere Wetterereignisse beim „Burners“

In den vergangenen Jahren mussten die „Burners“ ihr geliebtes Festival mit Musik und Kunst–Installationen oft unter widrigen Bedingungen am Leben erhalten. Zwei Jahre lang zwang die Corona–Pandemie dazu, das jährliche Wüsten–Event in den virtuellen Raum zu verlegen. Im vergangenen Jahr machte eine Hitzewelle, den Teilnehmern zu schaffen. Veteranen des „Burning Man“-Festivals insistieren darauf, dass dies schon immer zu der Erfahrung dazugehörte. Schließlich sei der Ort in der Wüste schon einer Widrigkeit zu verdanken gewesen. Bis 1990 hatten die Gründer den Holzmann stets am Baker Beach von San Francisco abgefackelt. Dann schritt die Feuerwehr ein und verlangte eine Verlegung.

Vor der Rückreise gab es noch einen kleinen Stau vor einer Anschlagtafel in „Black Rock City“. Davor posierten Fans für Erinnerungsfotos. „Burning Man hat Deine Erwartungen nicht erfüllt“, stand darauf, gefolgt von einem Rat: „Schraube Deine Erwartungen herunter.“