Auf den ersten Blick möchte man ausrufen: Die haben doch nicht mehr alle Würfel im Cocktail! Aber bei genaueren Hinsehen hat das grönländische Jung-Unternehmen „Arctic Ice“ genau das: Eiswürfel ohne Ende, gesägt aus echtem Gletschereis von Grönlands Fjorden. Die Initiatoren sind von der Genialität ihres Produkts überzeugt. Es wir unter anderem ins knusperheiße Dubai verschifft, wo man das nordische Eis dann in teuren Cocktails in exklusiven Bars genießen kann.

Eisblöcke in Zeiten von Klimakapriolen und Gletscherschmelze um den halben Erdball zu schicken, erscheint selbst nach dem Genuss diverser Cocktails bestenfalls bizarr. Ganz nüchtern betrachtet sei der Transport aber unproblematisch. Denn während Schiffe viele Güter nach Grönland brächten, führen Container von Grönland meist leer wieder zurück. Warum also nicht Eis auf die freien Kapazitäten packen, wenn es in Grönland offenbar nichts Interessanteres zu exportieren gibt als Eisbären-Fotos?

„Arctic Ice“ argumentiert zudem mit der unvergleichlichen Eisqualität. Weil es über Jahrtausende zusammengepresst worden sei, schmelze es nicht so schnell wie herkömmliches Eis. Welchen Vorteil das beim fünften Glas zwischen dem vierten und sechsten Caipirinha in Dubai bei 48 Grad im Sommer bringen soll, wissen nicht mal trinkfeste Schnappsdrosseln von den Dächern zu pfeifen. Uns jedenfalls friert’s bei dem Gedanken. (nyf)