Eisbär Harry schmerzlich vermisst

un ist es weiß Gott nichts Ungewöhnliches, dass in Hotels gerne Sachen von Gästen mitgenommen werden, von denen sie irrtümlicherweise annehmen, sie wären im Übernachtungspreis enthalten. Zum Beispiel der Kosmetikspiegel im Bad oder das Nachtkästchen im Schlafzimmer. In einem kanadischen Seminar-Resort in Alberta kommen indes gerne andere Sachen abhanden. Zum Beispiel im vergangenen Sommer zwei ausgestopfte Waschbären. Also Diebesgut von noch überschaubarer Größe. Doch jetzt klagt die Direktorin der Einrichtung darüber, dass jemand Harry gestohlen hat. Harry ist zwar auch ausgestopft wie die Waschbär-Kollegen. Allerdings handelt es sich bei ihm um einen Eisbären von dreieinhalb Metern Größe und einem Gewicht von 230 Kilogramm. Ihn kann man nicht so einfach unter dem Mantel verstecken wie einen kompakten Waschbären, während man unschuldig pfeifend an der Rezeption vorbei spaziert.

Die Chefin geht jedenfalls allein aufgrund der Maße des Raubguts davon aus, dass es sich um eine minutiös geplante Aktion handelt. Den Gesamtwert des ausgestopften Bären-Trios taxiert das Resort auf umgerechnet rund 24 000 Euro. Ob Harry wieder gefunden werden kann, ist zur Stunde ungewiss. Die unermesslichen Weiten Ost-Kanadas bieten jede Menge Verstecke. Am liebsten wäre es dem Resort, die Diebe brächten wenigstens Harry zurück. Dann dürften sie auch die Waschbären behalten. (nyf)