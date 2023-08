Der Arenenberg im Thurgau liegt mit seinem Schloss an einem der schönsten Plätze am Bodensee. Von der Schlossterrasse aus bietet sich ein spektakulärer Blick über den Untersee. Im Schloss selbst befindet sich heute das Napoleonmuseum, in dem die original eingerichteten Wohnräume der kaiserlichen Familie Napoleons III. zu sehen sind.

Umgeben ist es von einem Landschaftspark und vom Arenenberger Gutsbetrieb, zu dem auch die Rebhänge des eigenen Weinguts gehören.

Im Ausstellungsraum Cinéma beleuchtet das Napoleonmuseum in diesem Jahr mit der Ausstellung „Die Gärten Napoleons III.“ ein Herzensprojekt des letzten Kaisers Frankreichs: Der Umbau und die Begrünung von Paris. Eingebettet sind Ausstellung und Parkinstallationen in das internationale Ausstellungsprojekt „Grüne Fürsten am Bodensee“, initiiert von Napoleonmuseum und Insel Mainau.

Herzhaft-feines Essen im Bistro

Im Mittelpunkt steht neben Kaiser Napoleon III. und seiner Mutter Hortsense der schillernde österreichische Fürst Nikolaus II. Esterházy, der 1827 die Insel Mainau kaufte und den barocken Park in einen englischen Landschaftsgarten umwandelte. Übrigens: Auf dem Arenenberg wird auch herzhaft–feines Essen zubereitet — und zwar im Bistro Louis Napoléon.

Das können Sie gewinnen

Wir verlosen heute einen Eintritt ins Schloss Arenenberg mit Museum für zwei Personen sowie einen Verzehr–Gutschein für das Bistro Louis Napoléon im Wert von 60 Schweizer Franken.