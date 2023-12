Viele Menschen wollen sich zum Jahresende bei ihren Postboten und Zustellern bedanken. Immerhin sind sie es, die bei Wind und Wetter die bequemen Online-Bestellungen und die Post bis an die Haustür liefern.

Doch dürfen Zusteller und Zustellerinnen überhaupt Geschenke annehmen? Wir haben bei den jeweiligen Arbeitgebern DHL, Hermes, DPD, UPS, Amazon und GLS nachgefragt. Übrigens: Die schnellste Antwort kam von Hermes, wer weiß, ob das Rückschlüsse auf den Paketdienst zulässt...

Maß halten bei DHL

Den Postboten und Zustellern von DHL und der Deutschen Post darf man ruhig zu Weihnachten etwas zustecken. „Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass Zusteller:innen im Weihnachtsverkehr von ihren zufriedenen Kunden ein kleines Trinkgeld erhalten“, teilt DHL mit.

Doch übertreiben sollte man es mit der Aufmerksamkeit nicht. „Oft sind es geringwertige Sachgeschenke bis zu einem Wert von 25 Euro, die auch angenommen werden dürfen. Oder alternativ Trinkgelder zu Weihnachten, die regelmäßig deutlich unter dieser Summe liegen“, so DHL.

Zu viel Großzügigkeit würde also leider nichts bringen. Den 50-Euro-Schein sollte man lieber durch zwei teilen.

Nur kleine Aufmerksamkeiten bei Hermes

Generell verbietet es der Zustelldienst Hermes seinen Mitarbeitern nicht, kleine Geschenke anzunehmen. „Über eine Wertschätzung ihrer Arbeit freuen sich die Zusteller und Zustellerinnen gerade zu dieser Zeit ganz besonders“, teilt der Paketversand mit.

Überschreitet diese „Wertschätzung“ jedoch einen gewissen Betrag, müssen die Zusteller es ihrem Arbeitgeber melden. "Zusteller und Zustellerinnen, die bei Hermes Germany angestellt sind, dürfen Geld- oder Sachgeschenke, beispielsweise Schokoladen oder dergleichen, annehmen, die den Wert von zehn Euro nicht überschreiten – unter diesem Betrag müssen sie dies nicht melden", so Hermes.

Die Annahme von Trinkgeldern ist in Ordnung, solange sie angemessen sind und solange dafür nicht in irgendeiner Form eine Vorzugsbehandlung erwartet wird. UPS

Es gibt jedoch regionale Unterschiede, wie der Paketversand mitteilt: „Zu beachten ist, dass wir bundesweit in der Paketzustellung mit regionalen Logistikunternehmen zusammenarbeiten. Diese sind zu 100 Prozent selbständige Unternehmen mit eigenen Richtlinien, was das Thema Trinkgeld betrifft.“ Solange man sich an der Zehn-Euro-Grenze orientiere, sei man aber auf der sicheren Seite.

DPD setzt auf digitale Trinkgelder

Der Versanddienst DPD nimmt den Kunden die Qual der Wahl ab, denn er hat die weihnachtlichen Aufmerksamkeiten vollständig digitalisiert. Und das mit vorgegebenen Trinkeld-Stufen.

„In der DPD App oder in ,myDPD´ können Kunden ihrem Zusteller ein digitales Trinkgeld hinterlassen und per PayPal bezahlen. Dabei kann der Empfänger entweder die vorgegebenen Stufen von ein, zwei und vier Euro nutzen oder einen persönlichen Betrag angeben, maximal können 9,50 Euro eingegeben werden“, teilt DPD mit.

Ob der jeweilige Zusteller diese digitale Trinkgeldfunktion freigeschaltet hat, könne der Empfänger durch die Eingabe der Paketnummer in der App oder in „myDPD“ herausfinden.

Für UPS ist Gebäck und kleines Geld in Ordnung

Häufig erhielten die UPS-Mitarbeiter in diesen Tagen kleine Aufmerksamkeiten wie Gebäck, hieß es von Unternehmensseite. Das dürften die Zusteller natürlich annehmen.

Die Höhe eines etwaigen Trinkgelds oder die Wahl kleinerer Sachgeschenke wie Schokolade, Selbstgebackenes oder Selbstgebasteltes überlassen wir der persönlichen Entscheidung jedes Einzelnen. GLS

Über die maximale Höhe von Trinkgeldern machte UPS keine Angaben: „Die Annahme von Trinkgeldern ist in Ordnung, solange sie angemessen sind und solange dafür nicht in irgendeiner Form eine Vorzugsbehandlung erwartet wird.“

GLS gibt keine Vorgaben

Der Zustelldienst GLS befürwortet es ausdrücklich, wenn eine Kleinigkeit für die Austräger bereitgehalten wird. So etwas sei "höchst willkommen", sagte ein Unternehmenssprecher.

Bei der Beschenkung des Zustellers habe jeder Kunde die freie Wahl: „Die Höhe eines etwaigen Trinkgelds oder die Wahl kleinerer Sachgeschenke wie Schokolade, Selbstgebackenes oder Selbstgebasteltes überlassen wir der persönlichen Entscheidung jedes Einzelnen. Wir setzen keine konkreten Vorgaben über dessen Höhe oder den Umfang kleinerer Aufmerksamkeiten, da dies eine individuell zu treffende Entscheidung ist", so der GLS-Sprecher.

Bei Amazon gibt’s Kleinigkeiten

Auch der Online-Versandhandel Amazon ist mittlerweile im Zusteller-Geschäft tätig. Auch ihre Mitarbeiter dürfen kleine Aufmerksamkeiten annehmen.

„Den Fahrern und Fahrerinnen ist es selbstverständlich gestattet, kleinere Geschenke anzunehmen. Erfahrungsgemäß sind dies Dinge wie eine kleine Süßigkeit, etwas Trinkgeld oder auch eine warme Tasse Kaffee oder Tee“, hieß es von Unternehmensseite.