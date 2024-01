Ein Toter und 22 Verletzte nach Brand in Krankenhaus

Brände

Uelzen / Lesedauer: 1 min

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen ist ein Mensch ums Leben gekommen. (Foto: Philipp Schulze/dpa )

Großeinsatz in Niedersachsen: In einem Krankenhaus in Uelzen bricht ein Feuer aus. Auch wenn die Flammen schnell gelöscht werden können, kommt die Hilfe für einen Menschen zu spät.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 03:38 Von: Deutsche Presse-Agentur