Am deutschen Urlaubswesen soll die Welt genesen: So hätte die Überschrift lauten können, unter der das Amtsgericht Hannover neulich ein bahnbrechendes Urteil gesprochen hat. Es ging um einen deutschen Pauschalurlauber, der während seiner Ferien über weite Strecken vergeblich versucht hatte, eine freie Liege am Hotelpool zu ergattern. Stets waren schon überall Handtücher als untrügliches Zeichen der Reservierung. Und dass, obwohl die Hausregel des Hotels besagt, dass eine Reservierung nicht länger als 30 Minuten gilt. Für den genervten Gast war das ein Schlag mit dem Fehde-Handtuch.

Doch die Mitreisenden interessierte das überhaupt nicht. So mancher Unmensch soll sein Handtuch bereits am Vorabend über bis zu drei Liegen gespannt haben! Am Vorabend! Der leidgeprüfte Urlauber hat sich bei der Direktion ständig beschwert, was ihm aber nichts half, weil das Hotel sich weigerte, die 30-Minuten-Regel durchzusetzen. Darum wurde nach der Reise aus dem Urlauber ein Kläger.

Der Reiseveranstalter verwies auf auf den fröhlichen Wettbewerb unter den Liegen-Reservierern. Der Kläger auf entgangenen Urlaubsfreuden und den Stress, auch mal auf eine Liege zu können. Das Gericht sprach ihm 320Euro zu, wofür er sich wahlweise eine Palette Handtücher oder ungefähr zehn Plastikliegen kaufen kann. Die kommenden Ferien dürften für den Mann also an Urlaubsglück nicht zu überbieten sein. (nyf)