Sie hat viele Kinder begleitet und begeistert: „Die Häschenschule“ gehört in Deutschland zu den erfolgreichsten Bilderbüchern. Die Verse der Geschichte über Hasengrete, Hasenhans und den alten Lehrer aus der Feder von Albert Sixtus erwärmen aber auch weltweit Kinderherzen. Es gibt sie in etlichen Sprachen und Mundarten. Untrennbar damit verbunden sind die schönen Illustrationen von Fritz Koch-Gotha. Sie machen das Ganze so liebevoll. Die erste Veröffentlichung stammt aus dem Jahr 1924 und ist somit genau 100 Jahre alt. Damals begann das Schuljahr zur Osterzeit.

Die alte Schule gibt es heute noch

Die Schule in Kirchberg, an der Lehrer Sixtus einst unterrichtete, gibt es noch heute. Generationen lernten dort das Lesen. Und doch staunten die allermeisten, als sie erfuhren, dass das Buch in ihrer sächsischen Heimatstadt geschrieben worden ist. Albert Sixtus war in Vergessenheit geraten. Dass sich das geändert hat, ist vor allem der Kirchbergerin Anja Roocke zu verdanken. Die Immobilienmaklerin interessiert sich glücklicherweise nicht nur für die Häuser ihrer Stadt und die Geschichten, die in diesen Häusern passieren, sondern macht sich auch für das Kulturleben stark.

So lernte sie Nachfahren des Autors kennen und erfuhr von dessen schaffensreicher Kirchberger Zeit. Seither forscht sie, wie sie sagt, „mit Leidenschaft und Liebe“. Roocke fand Mitstreiter, und gemeinsam brachten sie den Namen des Hasenvaters wieder an die Öffentlichkeit. Eine Straße wurde nach ihm benannt, eine Gedenktafel an seinem Wohnhaus angebracht und die Stadt schenkt allen Schulanfängern das Buch zur Einschulung.

Hochsaison im sächsischen Osterhasen-Städtchen

Wenige Wochen vor Ostern bricht in dem sächsischen Osterhasen-Städtchen die Hochsaison an. Tagelang werden Schaufenster, Vorgärten, öffentliche Plätze, Parks und Höfe mit Tausenden Eiern verziert. Osterhasen paradieren durch die Grünanlagen der kleinen „Sieben-Hügel-Stadt“, rot-orange Möhrchen - gehäkelt, getöpfert oder gefilzt - leuchten inmitten von zartem Grün. Auf dem Neumarkt glänzt der Osterbrunnen. Größter Anziehungspunkt ist eine große Häschenschule aus Holz auf dem Altmarkt: ein nachgebautes Klassenzimmer mit Schulbänken, Schiefertafel, Ranzen und mannshohen Hasenfiguren, vor denen die Jüngsten stehen und staunen. „Ja, wenn das der Sixtus wüsste“, lacht Roocke.

Aber warum hatte man den Lehrer und Geschichtenerfinder so lange vergessen? „Sein Leben war alles andere als einfach“, sagt Roocke nachdenklich. „Vieles haben mir seine Nachfahren erzählt, anderes steht in seinen Tagebüchern, doch Etliches ist noch unerforscht.“ Regelmäßig tauscht sie sich mit Sixtus’ Großneffen Ulrich Knebel aus. Er hat den Nachlass seines Großonkels für das Internet aufbereitet und ein Albert-Sixtus-Archiv eingerichtet. Dort erfährt man, dass das Jahr 1915 für den jungen Mann ein Markstein war. Er trat in Kirchberg seine Stelle als Lehrer an, heiratete und wurde Vater eines Sohnes. Aber wie viele junge Männer im Ersten Weltkrieg musste er umgehend an die Front und erlitt eine Verwundung, die ihn sein Leben lang schwer beeinträchtigte.

Hasenvater Albert Sixtus und sein trauriges Schicksal

Dennoch gelten die 1920er-Jahre als seine produktivsten. Bis 1936 erschienen insgesamt 44 Bilderbücher. Dann bremste ihn seine kritische Distanz zum aufkommenden Nationalsozialismus aus. Es gab nur noch wenige Veröffentlichungen. Um den Spitzeln zu entkommen, wechselte er sogar den Wohnort. Überdies nahm ihm der Zweite Weltkrieg sein einziges Kind. Voller Trauer, gesundheitlich angeschlagen, angefeindet und frühzeitig pensioniert widmete sich Sixtus schließlich ganz dem Briefwechsel mit seinen Lesern.

Als er 1960 in Jena in Thüringen verstarb, war er offenbar ein gebrochener Mann. „Die Rechte an seinen Büchern hatte er einer einstigen Schülerin übertragen, die nach Westdeutschland gegangen war,“ weiß der Großneffe. „Und da der Leipziger Verlag, der seine Bücher herausgebracht hatte, auch in den Westen zog, wurde er in der DDR nicht mehr verlegt. Da kannte ihn bald niemand mehr.“ Die Rechte für das immer noch überaus beliebte Kinderbuch liegen beim Esslinger-Verlag, der zu den Thienemann-Verlagen gehört. Zum 100-Jährigen gibt es nicht nur den Jubiläumsband, sondern auch eine moderne Form: Anke Engelke hat „Die neue Häschenschule“ geschrieben.

Der Nachlass wurde nur zufällig entdeckt und erhalten

Nach Sixtus Tod landete der literarische Nachlass mit Briefen und Tagebüchern zunächst in Jena auf einem Dachboden. Erst in den 1990er-Jahren, als Ulrich Knebel zufällig den Deckel eines großen viereckigen Reisekorbs lüftete, fand er diesen Schatz. Ungebrochen wirkt der Zauber dieses Buches noch nach 100 Jahren - aber wie passt der Rohrstock des Hasenlehrers dazu? „Kritik an dem Buch gibt es seit seinem Erscheinen“, weiß Knebel. „Damals störte man sich aber eher daran, dass Tiere vermenschlicht dargestellt wurden. Und den Rohrstock hat man in der Tat bald wieder entfernt.“

Während manche das Buch ablehnen, weil der Hasenlehrer seinen Schüler an den Ohren zieht, stellen es andere auf eine Stufe mit den Max-und-Moritz-Geschichten von Wilhelm Busch, den Traditionen des freundlichen Kaspers und den Märchenfiguren der Gebrüder Grimm. Wer einmal sechs Stunden Unterricht in einer Hasen-Waldschule erleben möchte, mag das Buch lesen und dann selbst urteilen.

