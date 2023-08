Ein Geschirrspüler ist auch nur ein Mensch

Freilich ist es traurig, wenn ein lieb gewonnenes Haustier über die Regenbogenbrücke geht, also das Zeitliche segnet. Oft sind Hunde und Katzen vollwertige Familienmitglieder — entsprechend intensiv werden sie betrauert. Wohingegen essentiell wichtige Haushaltsgeräte, wenn sie schwächeln und eines Tages mit einem matten Piepen über die Regenbogenbrücke des Elektroschrotts gehen, eher verflucht als betrauert werden. Dabei ist so ein Geschirrspüler am Ende seines Produktlebenszyklus ja auch nur ein Mensch.

Sicher wäre es übertrieben, ein praktisches Haushaltsgerät wie einen Freund zu betrauern. Allerdings muss man zum Beispiel einem Kühlschrank zugestehen, dass er durchaus freundschaftliche Qualitäten oder sogar Fähigkeiten darüber hinaus besitzt. Welcher menschliche Freund kann schon binnen 40 Minuten eine Flasche Bier auf angenehme sechs Grad Trinktemperatur herunterkühlen? Und ist das gutmütige Brummen des Kühlkompressors in der Nacht nicht fast so tröstlich wie der Rat eines guten Kameraden?

EU–weit werden gemäß Statistik 4,7 Millionen Tonnen Elektroschrott entsorgt. Es ist also ganz schön viel los auf der Regenbogenbrücke der Alt–Kühlschränke, Geschirrspüler, Backöfen und anderer Gerätschaften. Am meisten Elektroschrott mit 15,7 Kilo pro Kopf entsorgen übrigens die Österreicher. Die Griechen nur ein Drittel davon. (nyf)