Christian Lindner, derzeit amtierender Bundes-Finanzminister der FDP und einst Retter der Letztgenannten, hat mit seinen 45 Jahren das Nomadentum satt. Der Zeitschrift „Bunte“ verriet er, dass er danach strebe, sesshaft zu werden. Ja sogar „ein Hauptquartier, wo dann an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt“ suche, wie das Blatt ihn zitiert. Außerdem sei er gerne in Wäldern, auf Wiesen und Feldern unterwegs. Sein Ministerium befindet sich in Berlin. Dort sieht man zwar bisweilen den Wald vor lauter Bäumen nicht, trotzdem ist das aus der Perspektive eines Möchtegern-Försters freilich nicht das selbe. Weil: Eine Zimmerlinde ersetzt längst kein Fichtendickicht.

Wohin es den Minister zieht, verrät er im Interview nicht. Denn in Ruhe irgendwo in einem Häuschen im Grünen zu leben funktioniert ja nur dann, wenn nicht ständig irgendwelche Leute neugierig vor der Hütte rumlungern. Wenn es aber soweit ist, wird es eh irgendwer von der Boulevardpresse mitkriegen und Herr Lindner wird wohl nicht umhinkommen, im Rahmen einer sogenannten Homestory sein Zuhause zu öffnen.

Insofern ist das Nomadentum besser als sein Ruf. Denn wer nur schnell und oft genug umzieht, kann auch nicht so leicht belagert werden. Am flexibelsten ist man eh, wenn man im Hotel aus dem Koffer lebt. Oder im eigenen Zelt. Das kann man auch direkt im Wald aufbauen oder auf Wiesen und Feldern. (nyf)